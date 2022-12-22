«المالية»: ضريبة الشركات تحتسب وفقاً لـ «السنة المالية» لكل شركة

أفادت وزارة المالية بأن احتساب ضريبة الشركات سيتم على أساس الفترة الضريبية، «التي تمتد لمدة سنة ميلادية مكتملة، تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في31 ديسمبر».

وأضافت المالية في إيضاح لها، أن هذا لا يمنع أن تعتمد الشركات فترة 12 شهراً مختلفة لإعداد قوائمها المالية.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت استفسارات بشأن فترة الأشهر الستة التالية لدخول ضريبة الشركات حيز التنفيذ، وتحديداً من تاريخ الأول من يوليو وحتى 31 ديسمبر 2023، وكيفية احتساب الضريبة عنها، ذلك أن القانون يحدد فترة 12 شهراً لاحتساب الضريبة. وقال وكيل ضريبي لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم نشر اسمه: «إن هذه الفترة محل تساؤلات كثيرة فعلاً من قبل أصحاب الأعمال، لكن الوكلاء الضريبيين ومجتمع الأعمال ينتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الشركات، للإجابة عن كل التساؤلات بشكل مفصّل».

وفصّلت وزارة المالية في إيضاحها: «ستسري ضريبة الشركات في الدولة للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023». وأوضحت، على سبيل المثال، أن «الأعمال» التي تبدأ سنتها المالية في الأول من يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024، ستخضع لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من الأول من يوليو 2023 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023). أما «الأعمال» التي تبدأ سنتها المالية في الأول من يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023، فإنها ستخضع لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من الأول من يناير 2024 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023).