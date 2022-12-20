«المركزي»: 37.2 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة في 9 أشهر

كشفت أحدث إحصاءات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 37.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، فيما بلغ إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين 805.1 مليارات درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

الرصيد التراكمي

وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 720.8 مليار درهم، مقابل نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، بزيادة نسبتها 5.44%.

ووفق الإحصاءات، فقد ازداد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على «أساس سنوي» بنسبة 4.83% (مقابل نحو 687.6 مليار درهم في سبتمبر 2021)، بينما ارتفع على (أساس شهري) بنسبة 0.56% (مقابل 717.3 مليار درهم) في أغسطس السابق عليه.

النسبة من الإجمالي

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 89.5% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 805.1 مليارات درهم في نهاية سبتمبر 2022، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.5% بما قيمته 84.3 مليار درهم.

الائتمان بحسب الإمارة

وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، فقد وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية سبتمبر 2022 إلى نحو 354.8 مليار درهم، فيما بلغ نحو 350.6 مليار درهم للبنوك الوطنية في إمارة أبوظبي، و99.7 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى.

«إسلامي» و«تقليدي»

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 666.6 مليار درهم، أو ما يعادل 82.8% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية سبتمبر الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 138.5 مليار درهم، بما يوازي 17.2%.