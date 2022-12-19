«طيران الإمارات»: الطلب على السفر إلى دبي أعلى من مستويات 2019

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن «نحو 30 إلى 40% من السعة المقعدية التي تشغلها (الناقلة) في الوقت الحالي لخدمة الطلب على السفر إلى دبي»، مشيراً إلى قوة الطلب على السفر إلى دبي خلال هذه الفترة بالتزامن مع موسم الشتاء.

وأضاف أن «ديسمبر يعتبر من الأشهر التي تشهد طلباً قوياً على السفر إلى دبي»، موضحاً أن «الطلب على السفر إلى دبي أقوى من مستويات ما قبل الجائحة، الذي كان بين 20 و25% عادة من حجم السعة المقعدية التي كانت تشغلها الناقلة».

وذكر أن «رحلات (طيران الإمارات) تسجل عامل حمولة مرتفعة للغاية خلال ديسمبر 2022»، لافتاً إلى أن «نسب إشغال رحلات الناقلة جيدة جداً، والرحلات تسجل نسب إشغال مرتفعة إلى العديد من الوجهات حول العالم، وذلك رغم تفاوت نسب الإشغال بين رحلات الذهاب والعودة، بشكل عام».

وتوقع كاظم أن تواصل «طيران الإمارات»، تسجيل معدلات إشغال ذات مستويات صحية على متن رحلاتها، موضحاً أن هذا الطلب يستمر حتى يناير المقبل، فضلاً عن شهري فبراير ومارس 2023.

وأوضح أن «الناقلة» تعمل على دعم حركة المسافرين من وإلى دبي بشكل أكبر، إضافة إلى مسافري الترانزيت من دبي وإلى ما بعدها.

وأضاف كاظم أن «طيران الإمارات» تعمل بأكثر من 80% من السعة التشغيلية مقارنة بمستويات عام 2019، أي قبل الجائحة، لافتاً إلى أن الناقلة تشغل حالياً جميع طائرات الـ«بوينغ 777» في أسطولها، إضافة إلى 83 طائرة من طراز «إيرباص إيه 380»، تعمل على مختلف الوجهات.

وتوقع أن يتم تشغيل جميع الطائرات في أسطول الناقلة من طراز «إيرباص إيه 380 العملاقة»، مع نهاية العام 2023، لافتاً إلى أن الناقلة تواصل وضع هذه الطائرة لخدمة الوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً.

وبيّن أن «عودة السعة التشغيلية للأسطول بكامله ووضع المزيد من طائرات (إيرباص إيه 380) في الخدمة، سيساعد الناقلة على الاستحواذ على حصة مهمة من الطلب على السفر في الأسواق الدولية».

وأشار إلى أنه عند استعادة جميع خطوط الناقلة، خصوصاً بعض الأسواق من الشرق الأقصى، واستعادة كل السعة التشغيلية إلى ما قبل «كوفيد-19»، ستعود حصة دبي من السفر بنسبة 25% من الطلب الإجمالي للناقلة.

وأضاف كاظم: «سنعمل على إعادة السعة التشغيلية إلى مستويات ما قبل الجائحة»، موضحاً «إننا «استعدنا 95% من عدد الوجهات بما يعادل 143 وجهة، ونسعى للوصول إلى نسبة 100%».

وأشار إلى أن «الحركة من بعض الأسواق مثل الصين، لم تعد إلى سابق عهدها، لكننا نعمل على أسواق وفرص جديدة، حيث رأينا أعداداً من المسافرين من أميركا وكندا، وغيرهما من الأسواق الدولية».

«طيران الإمارات» تعزز عملياتها إلى بانكوك برحلة يومية رابعة

تستهل «طيران الإمارات»، العام الجديد بإضافة رحلة يومية رابعة بين دبي وبانكوك اعتباراً من 1 يناير 2023، ما يعزز الاتصال بين البوابتين، ويوفر مزيداً من الخيارات أمام المسافرين. وستساعد الرحلة اليومية الجديدة في تلبية الطلب المتزايد على السفر الدولي من وإلى بانكوك، في وقت يشهد قطاع السفر والسياحة في تايلاند انتعاشاً كبيراً.

وستعمل الرحلة الجديدة بطائرة «إيرباص A380» بتقسيم الدرجات الثلاث. وتغادر رحلة «طيران الإمارات» «ئي كيه 374» مطار دبي الدولي في الساعة 10.35 ليلاً، وتصل إلى بانكوك في الساعة 7:35 صباح اليوم التالي. أما رحلة العودة «ئي كيه 377» فتعمل بطائرة بتقسيم الدرجتين، وتغادر بانكوك في الساعة 2 فجراً لتصل إلى دبي في الساعة 6 صباحاً. وبتشغيل 28 رحلة أسبوعياً إلى بانكوك و14 رحلة أسبوعياً إلى بوكيت، توفر «طيران الإمارات» مزيداً من المرونة والخيارات للمسافرين بين دبي وبانكوك، وكذلك إلى 130 وجهة في القارات الست عبر دبي. كما تشغل «طيران الإمارات» أيضاً رحلة يومية مباشرة من بانكوك إلى هونغ كونغ.

دبي - الإمارات اليوم

ذروة السفر

قالت «طيران الإمارات»، إنها تتوقع استقبال عدد كبير من المسافرين المغادرين من دبي خلال ديسمبر الجاري، مع بدء السفر خلال العطلات المدرسية وموسم الأعياد. وأضافت الناقلة في بيان على موقعها الشبكي نتوقع زيادة في أوقات الانتظار عند إنجاز إجراءات السفر. وحثت المسافرين على إنجاز إجراءات السفر مبكراً، والتأكد من أن لدى المتعاملين جميع المستندات ذات الصلة لإنجاز إجراءات السفر.