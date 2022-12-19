415 ألف عملية تفتيش في مراكز الشحن الجوي خلال 9 أشهر

زار المدير العام لدائرة جمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، إدارة مراكز الشحن الجوي، اطلع خلالها على سير العمل في هذه المراكز، وجهود الإدارة لتطوير الأداء الجمركي، دعماً لازدهار تجارة دبي الخارجية المنقولة جواً.

واطّلع المدير العام لـ«جمارك دبي» على إنجازات إدارة مراكز الشحن الجوي في عام 2022، إذ بلغ إجمالي عدد عمليات التفتيش المنجزة في مراكز الشحن الجوي منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث نحو 415 ألف عملية تفتيش، فيما بلغ عدد البيانات الجمركية التي تم إنجازها خلال هذه الفترة نحو 12.7 مليون بيان جمركي، ومجموع الضبطيات 445 ضبطية.