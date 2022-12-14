بدء التداول على سندات لبنك الصين بـ 300 مليون دولار في «ناسداك دبي»

قرع القنصل العام للصين في دبي، لي شيو هانغ، أمس، جرس بدء التداول، احتفالاً بإدراج سندات صادرة عن بنك الصين بقيمة 300 مليون دولار في بورصة «ناسداك دبي».

وتُعدّ هذه هي المرة الثانية التي يُدرج فيها بنك الصين سنداته في البورصة المالية الدولية للمنطقة، إذ سبق أن أدرج سندات بقيمة 322.4 مليون دولار في عام 2015، الأمر الذي يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه «ناسداك دبي» في تقوية الصلات بين أسواق المال في دبي والصين.

وأفادت البورصة في بيان بأن فرع بنك الصين في دبي، تولى مسؤولية إصدار السندات الجديدة عند عائد 4.84%، وهي تستحق في عام 2025.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُدرج فيها فرع بنك الصين في دبي سندات في «ناسداك دبي»، حيث إن الإدراج السابق للبنك شمل سندات صادرة عن فرعه في أبوظبي.

ويأتي الإصدار الجديد الحائز على تصنيف «A» من قِبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، ضمن برنامج بنك الصين لإصدار سندات بقيمة إجمالية قدرها 40 مليار دولار. وسيستخدم البنك حصيلة الإصدار لتمويل أنشطته المؤسسية العامة.

ورفع الإصدار الجديد، الذي تم إدراجه في «ناسداك دبي» يوم السادس من ديسمبر الجاري، القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة المالية الدولية للمنطقة إلى 111.6 مليار دولار، ما يُعزز مكانة دبي الرائدة مركزاً حيوياً عالمياً لأسواق رأس المال.

كما رفع الإدراج قيمة السندات الصادرة عن مؤسسات صينية والمُدرجة حالياً في «ناسداك دبي» إلى 7.5 مليارات دولار من خلال 13 إصداراً.

وقال القنصل العام الصيني، إن «مركز دبي المالي العالمي، يوفر منصة جيدة لتعزيز حضور المؤسسات المالية الصينية في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف أن «إدراج سندات بنك الصين (فرع دبي) في (ناسداك دبي)، يقدم دليلاً ملموساً على دور بنك الصين في تنفيذ استراتيجية (الحزام والطريق)، كما أنه بمثابة خطوة ناجحة جديدة على طريق التعاون الوثيق بين الصين والإمارات».