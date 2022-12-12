«دبي الدولي» أفضل مطار في 2022.. و«دناتا» مزود العام للخدمات الأرضية

حاز مطار دبي الدولي، على جائزة أفضل مطار للعام، وذلك في حفل توزيع جوائز مجلة «أفييشن بيزنس» لعام 2022، تقديراً «لأدائه منقطع النظير» على مدار الـ12 شهراً الماضية.

عدد المسافرين

وأفادت مؤسسة مطارات دبي في بيان، بأن الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، تسلم الجائزة خلال حفل خاص أقيم في دبي أخيراً.

ولفتت «مطارات دبي» إلى أن مطار دبي الدولي استقبل 28 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2022، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد المسافرين خلال الفترة نفسها من العام 2021، مع الحفاظ على جودة خدماته، وتعزيزها.

خدمات أرضية

في السياق نفسه، نالت «دناتا» جائزة «مزود العام لخدمات المناولة الأرضية»، للمرة الـ12، وللسنة الثالثة على التوالي، ضمن جوائز «أفييشن بيزنس ويك ميدل إيست» لعام 2022.

وقال نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطارات في دولة الإمارات، جعفر داود، والذي تسلم الجائزة، إن فوز «دناتا» بهذا التكريم للمرة الـ12، هو تقدير للجهود المتميزة التي يبذلها فريق عملها لتقديم خدمات ذات مستوى عالمي باستمرار للشركاء من شركات الطيران والمتعاملين. وأكد داود مواصلة الاستثمار في الموظفين والبنية التحتية والمعدات.

توسيع العمليات

وبحسب «مطارات دبي»، فقد واصلت «دناتا» طوال العام الماضي، توسيع نطاق عملياتها لدعم الرحلات الجوية المتزايدة للمتعاملين من شركات الطيران عبر أكثر من 120 مطاراً حول العالم.

وشمل ذلك افتتاح مراكز شحن حديثة في لندن، وأربيل بالعراق، وتوسيع منشآتها القائمة في دالاس بالولايات المتحدة. كما وسعت عمليات الشحن في مدينة كولون بألمانيا من خلال استحواذ استراتيجي، وأعلنت عن استثمار 200 مليون دولار في «دناتا كارغو سيتي أمستردام».

واستثمرت «دناتا» أيضاً في التقنيات المتطورة والرقمنة لتعزيز الكفاءة عبر عملياتها، وشملت إطلاق نظام إدارة الشحن الرقمي «ون كارغو»، وتطوير منصة تجارة إلكترونية من الجيل التالي، وبدء استخدام طائرات من دون طيار ذاتية التحكم في مستودعاتها.

وتقدم «دناتا» خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين والبيع بالتجزئة في 37 دولة، في وقت تعاملت فيه فرق «دناتا» الموجهة نحو المتعاملين خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية 2022/ 2023، مع أكثر من 347 ألف طائرة و1.3 مليون طن من البضائع، وحمّلت 50.5 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر بقيمة تزيد على 1.3 مليار دولار.