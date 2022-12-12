«دبي العالمية» تفتتح 3 مكاتب تمثيلية جديدة في مصر وتركيا وإسرائيل

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، عن افتتاح ثلاثة مكاتب تمثيلية جديدة لها في مصر وإسرائيل وتركيا، حيث تتخذ من القاهرة وتل أبيب وإسطنبول مقرات لها على التوالي.

وأفادت الغرفة في بيان، بأنه تم افتتاح مكتب القاهرة رسمياً أمس الأحد، فيما سيتم افتتاح المكتب التمثيلي لغرفة دبي العالمية في تل أبيب، غدا، على يتم افتتاح مكتب إسطنبول بعد غد الأربعاء.

وأكدت الغرفة، أن افتتاح المكاتب التمثيلية الجديدة، يدعم الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وتحفيز توسع أعضاء الغرف في الأسواق العالمية.

وأضافت أن افتتاح هذه المكاتب، يتماشى مع مبادرة «دبي جلوبال»، التي تهدف إلى تأسيس 50 مكتبا ترويجا تجاريا لدبي حول العالم خلال الأعوام القليلة المقبلة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال.

كما تهدف المبادرة إلى استقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المواهب إلى الإمارة من خلال عرض مزاياها التنافسية، ومشاركة المعلومات الاستثمارية، والتواصل مع الأطراف المعنية في الخارج.

وبدعم من شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، تهدف غرفة دبي العالمية إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026، وذلك ضمن إطار خطة دبي للتجارة الخارجية.

وقال نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، حسن الهاشمي، إن «غرف دبي تواصل قيادة جهود مجتمع الأعمال في الإمارة لتعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات والأسواق العالمية».

وأضاف أن «المكاتب الجديدة تساعد على توسيع نطاق وصول شركات دبي إلى الأسواق المتنامية في الشرق الأوسط وتركيا وجذب الاستثمارات الأجنبية من هذه الدول إلى الإمارة».

وأوضح الهاشمي أنه مع افتتاح المكاتب الجديدة، يرتفع عدد المكاتب التمثيلية لغرفة دبي العالمية إلى 15 مكتباً موزعة في جميع أنحاء أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوراسيا والهند والصين.

وبين أن مهمة المكاتب التمثيلية لغرفة دبي العالمية، تتمثل في دعم وتوجيه شركات دبي عبر جميع مراحل توسعها الدولي، من توفير معلومات السوق والخبرات التشغيلية اللازمة وصولاً إلى تأسيس الشركة، بالإضافة إلى إيجاد آليات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من الأسواق الاستراتيجية إلى دبي، والترويج للإمارة كمركز مفضل للأعمال وبوابة للوصول إلى الأسواق الناشئة.

يشار إلى أن عدد الشركات المصرية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي والعاملة في الإمارة، وصل إلى أكثر من 14.7 ألف شركة مصرية بنمو نسته 103% مقارنة بعددها في عام 2016.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل بشكل كبير منذ توقيعهما اتفاقات أبراهام في عام 2020، حيث وصل إلى 1.19 مليار دولار في العام 2021.

ووصل حجم التجارة غير النفطية بين دبي وتركيا في عام 2021 إلى 12.8 مليار دولار لتحتل تركيا بذلك المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارة.

