طيران الإمارات: فترة سفر مزدحمة اعتبارًا من اليوم

قالت طيران الإمارات إنها تتوقع استقبال عدد كبير من المسافرين المغادرين من دبي في نهاية هذا الأسبوع اعتباراً من 9 ديسمبر، مع بدء السفر خلال العطلات المدرسية وموسم الأعياد.



وأضافت الناقلة في بيان على موقعها الشبكي نتوقع زيادة في أوقات الانتظار عند إنجاز إجراءات السفر.

وحثت المسافرين على إنجاز إجراءات السفر مبكراً والتأكد من أن لدى المتعاملين جميع المستندات ذات الصلة لإنجاز إجراءات السفر.



وتابعت الناقلة ننصح المتعاملين الذين تبدأ رحلاتهم من دبي أن يكونوا في المطار باكراً. ستفتح مكاتب إنجاز إجراءات السفر قبل 24 ساعة من انطلاق رحلاتهم من دبي.

وقالت يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات السفر، وتسليم الحقائب قبل 24 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.



وذكرت أنه بالنسبة للمتعاملين المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية، تفتح مكاتب إنجاز إجراءات السفر قبل 12 ساعة من موعد الرحلة. ويمكنهم إنجاز إجراءات السفر من خلال تواجدهم الفعلي وتسليم الحقائب مبكراً.



وأضافت انه يمكن للمتعاملين أيضاً التفكير في اختيار خدمات إنجاز إجراءات السفر في المنزل.

وبينت انها بالنسبة للمسافرين من الإمارات الشمالية، فيمكنهم أيضاً إنجاز إجراءات السفر في محطة حافلات عجمان المركزية قبل 24 ساعة حتى 4 ساعات من موعد انطلاق رحلتكم.



ونصحت المتعاملين بالاطلاع على متطلبات السفر الخاصة بوجهتهم اذ تتغير متطلبات السفر بشكل متكرر، لذا ينبغي التحقق مرة أخرى قبل السفر.



وأضافت ويُنصح المسافرون بالتأكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال الخاصة بهم عن طريق زيارة صفحة إدارة الحجز لتلقّي إشعارات التحديث.