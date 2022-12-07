«أدنوك» توقّع اتفاقات بمليار درهم مع 4 شركات إماراتية

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقوداً بقيمة تزيد على مليار درهم، مع أربع شركات في أبوظبي، لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لجميع شركات مجموعة «أدنوك» خلال الأعوام من 2022 ولغاية 2027.

وأفادت «أدنوك»، في بيان، بأنه ومن خلال إعادة توجيه أكثر من 50% من قيمة العقود الأربعة إلى الاقتصاد المحلي عبر «برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة»، فإنها تؤكد التزامها بدعم الشركات المحلية، وتعزيز نمو وتنوع قطاع صناعة الأطعمة المحلية، وذلك من خلال تشجيع توفير المزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عبر الشركات الأربع.

وبحسب البيان، فقد تم توقيع العقود على هامش مراسم افتتاح معرض أبوظبي الدولي للأغذية مع كل من المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق «إن سي تي آند إتش»، و«سيدكسو كيلفين لخدمات الضيافة»، و«آبيكس الوطنية للتموين»، و«رويال لخدمات التموين».

وشهد مراسم توقيع العقود كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم حارب المهيري، والمدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، سعيد البحري العامري.

وقال الجابر: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بدعم نمو الشركات المحلية، يسرنا توقيع هذه العقود التي تسهم في نمو قطاع صناعة الأغذية المحلي، وتوفير خدمات تموين غذائي ذات جودة عالية لتلبية احتياجات القوى العاملة الكبيرة والمتنوعة لموظفي (أدنوك) والمقاولين العاملين معها في مختلف المواقع البرية والبحرية»، لافتاً إلى أن هذه العقود تؤكد التزام «أدنوك» باستخدام الموردين والمقاولين المحليين، لدعم نمو وتطور وتنوع قطاع الصناعة المحلية.

وأضاف: «من خلال العمل مع الشركات المحلية والتشجيع على استخدام المزيد من المنتجات المصنوعة في دولة الإمارات، فإننا نهدف إلى دعم نمو وتطور صناعة الأغذية في الدولة، والتي تُعد عاملاً مهماً في استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي».

يذكر أنه تعمل في «أدنوك» قوى عاملة تنتمي لأكثر من 100 جنسية في شركاتها التي تضم 14 شركة تعمل في مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.

وتقدم «أدنوك» سنوياً أكثر من 45 مليون وجبة لتوفير الاحتياجات الغذائية لعدد من موظفيها والمقاولين المتعاقدين معها، خصوصاً الذين يعملون في مواقع الشركة البحرية والبرية النائية.