1000 شركة وعلامة تجارية من 30 دولة في «عالم القهوة 2023»

أعلنت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، أن أعمال الدورة الثانية من «معرض عالم القهوة 2023»، ستنطلق في يناير 2023، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصّة العالمية، وجمعية القهوة المختصة - فرع الإمارات. وتوقّعت أن تشهد الدورة الجديدة من المعرض مشاركة قياسية، إذ بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المسجلة للمشاركة حتى الآن 1000 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية من 30 دولة.

ثقة دولية

وتواصل دبي من خلال تنظيم مثل هذه المعارض التجارية توفير المزيد من الفرص التجارية الجديدة، وجمع أطراف الصناعة تحت مظلة واحدة، لتعزيز التواصل، وزيادة مجالات التعاون بين المختصين والخبراء في جميع المجالات؛ في سياق سعي دبي الدائم إلى توفير بيئة ملائمة للعمل والحياة للمستثمرين ورجال الأعمال والزوّار والمقيمين، فيما تُعدّ المشاركات الضخمة للآلاف من الخبراء والمختصين من شتى أنحاء العالم لفعالياتها التجارية، شهادة ثقة واعتراف من المجتمع الدولي بالدور المحوري الذي تلعبه دبي في زيادة الحركة التجارية إقليمياً وعالمياً.

مشاركة واسعة

وتتميّز النسخة الثانية من معرض «عالم القهوة»، والتي ستُقام خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2023، بمشاركة عدد كبير من العلامات التجارية العالمية، كما تتضمن المشاركة، علامات تجارية مؤسسّة وعاملة في دبي ودولة الإمارات.

وتوقع منظمو الحدث أن يتضاعف عدد الزوّار المتخصصين للدورة الثانية من المعرض مقارنة بدورته الأولى، التي سجلت 5600 زائر متخصص، فيما تشير التقديرات إلى أن حجم المشاركات العالمية، وتخفيف القيود والإجراءات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على العالم سيسهم في زيادة عدد زوار النسخة المقبلة.

بناء شراكات

وقال النائب الأول للرئيس لـ«دي إكس بي لايف»، خالد الحمادي: «يسعدنا تنامي أعداد المشاركين في هذه النسخة، ونتوقع أن تتضاعف أعداد الحضور مقارنة بالنسخة الماضية، وسينعكس ذلك على اتساع مجال المنتجات والعروض المتنوعة التي سيتيحها المعرض لزواره»، مؤكداً أن هذه النسخة ستتيح لمحبي القهوة والخبراء والمحترفين من جميع أنحاء العالم، فرصة بناء الشراكات وتبادل المعارف والخبرات في مجال تجارة وتحضير القهوة.

615 شركة في دبي تعمل بتجارة القهوة

أظهرت دراسة حديثة أجرتها غرفة تجارة دبي، أن قيمة مبيعات القهوة بالتجزئة في دولة الإمارات خلال عام 2021 بلغت 3.6 مليارات درهم، ووصل حجمها إلى 28.4 ألف طن، الأمر الذي انعكس في تزايد معدل النموّ السنوي المركب لقيمة مبيعات القهوة بنسبة 8.3%، ولحجمها بنسبة 7.2%، بين عامي 2015 و2020.

كما أوضح تقرير نشره قسم التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة تحتضن حالياً 615 شركة مسجّلة تعمل في مجال تجارة القهوة، محققةً ارتفاعاً بنسبة 148% في عدد التراخيص التي تم إصدارها في عام 2021 مقارنة بعام 2020، ما يؤكّد حضور دبي المتميز ومكانتها في هذا القطاع.