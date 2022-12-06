«ديتك» يمنح أعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار إيجارات مُخفّضة وإعفاءً من الرسوم

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، وواحة دبي للسيليكون، عن إبرامهما شراكة جديدة بهدف توفير الدعم لشركات التكنولوجيا الناشئة في الدولة من خلال مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، أكبر مركز من نوعه للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، التابع لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، التي تنضوي تحت مظلتها واحة دبي للسيليكون والمنطقة الحرة بمطار دبي و«دبي كوميرسيتي».

وأوضح بيان أنه بموجب الشراكة، سيمنح «ديتك» الشركات الأعضاء في «برنامج مسرع الابتكار» التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار معدلات إيجار مُخفّضة، وإعفاءات من رسوم التراخيص والمعاملات المختلفة للسنة الأولى، إضافة إلى تمكين هذه الشركات من الوصول إلى جميع النشاطات التجارية المتاحة في واحة دبي للسيليكون، والعمل بالتالي مع أكبر شبكة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في المنطقة.

وستسهم هذه الاتفاقية في توفير إجراءات وشروط مرنة لاستصدار التأشيرات وإضافة النشاطات التجارية، حيث لن تقتصر قائمة النشاطات المتاحة لأعضاء الصندوق على مزاولة النشاطات التجارية الخاصة بمركز «ديتك»، بل سيكون بإمكانهم الوصول إلى جميع النشاطات التجارية المسموح بمزاولتها في واحة دبي للسيليكون.

وقالت الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، فاطمة النقبي: «يتمثل هدفنا في الصندوق في دعم الأعمال المبتكرة، وتمكينها من تحقيق النمو وإحداث تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي يعزز من جودة الحياة في دولة الإمارات من خلال إبرام شراكات واتفاقيات التعاون الاستراتيجي مع مختلف الهيئات العاملة في القطاعين العام والخاص».

وأضافت أن شراكة الصندوق مع «ديتك» ستوفر لأعضائه بيئة محفزة تمكنهم من التواصل والتعاون مع رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وإيجاد المستثمرين المحتملين الذين سيعملون على مساعدة الشركات الناشئة على توسيع نطاق أعمالها.

من جانبه، قال نائب رئيس أول التكنولوجيا وريادة الأعمال في واحة دبي للسيليكون، غانم الفلاسي، إن تمكين رواد الأعمال والمشروعات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا، يشكل ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن «هذا التعاون النوعي بين (الواحة) و(الصندوق) يأتي لوضع الإمكانات المتقدمة لمركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك) في خدمة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة والمشروعات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا، ما يرسخ موقع دبي وجهة مفضلة لتأسيس ونمو الأعمال».

ويعتبر صندوق محمد بن راشد للابتكار من المبادرات الاتحادية التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم أصحاب المشروعات المبتكرة والاستثنائية التي تمتلك أفكاراً وحلولاً تقنية فريدة في قطاعات تتمتع بمقومات نمو عالية داخل الإمارات وخارجها.

ويُعد مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك) أكبر مركز من نوعه لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة ومساحات العمل المشتركة في الشرق الأوسط، ويضم 1054 شركة ناشئة يعمل فيها رواد أعمال من 75 جنسية.