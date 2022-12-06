جهات عارضة جديدة من 20 دولة تشارك في «ميبا 2022»

تنطلق الدورة التاسعة من معرض «ميبا 2022» لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، اليوم، في مطار «دبي ورلد سنترال»، بمشاركة جهات عارضة جديدة من أكثر من 20 دولة، وبحضور أبرز قادة قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويستضيف المعرض، الذي يستمر حتى 8 ديسمبر الجاري، مجموعة واسعة من الجهات العارضة المحلية والإقليمية والعالمية، وأكثرها تنوعاً في تاريخه. وتشهد الفعالية عودة شركات مثل (إيرباص وبوينغ وكوملوكس وبومباردير وإمبراير وغلفستريم وداسو للطيران).

وإلى جانب ذلك، سيتسنى للحضور فرصة مشاهدة العديد من فعاليات إطلاق المبادرات الجديدة، والاستماع إلى 45 خبيراً متخصصاً سيشاركون بأبرز الموضوعات الخاصة بالقطاع.