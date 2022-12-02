«الاتحاد للطيران» تستعرض معالم الإمارات في كتيّب

تعاونت شركة الاتحاد للطيران، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51 للدولة، مع عدد من المواهب الإماراتية لتسليط الضوء على إرث وثقافة الإمارات ورؤيتها المستقبلية الواعدة، والمستقاة من المبادئ والقيم التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتأسس عليها الاتحاد منذ نشأته في الثاني من ديسمبر عام 1971. وأفادت الشركة، في بيان أمس، بأنها أطلقت كتيّباً رقمياً وفيديو مصوراً مستوحى من فكرة الكتيب، استعرضت فيهما واحداً من المعالم البارزة التي تميز كل إمارة من الإمارات السبع، لتسرد من خلاله تجربة أحد الضيوف القادمين على متن «الاتحاد للطيران».

وألّفت قصص الكتيب الكاتبة نادية النجار، بمساعدة الكاتبة نورة خوري، التي ترجمته إلى اللغة الإنجليزية، فيما صمّمت الرسوم الفنانة علياء الحمّادي.