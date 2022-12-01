اتفاقية تتيح فرصاً تجارية جديدة ونمو الاستثمارات في الإمارات وبولندا

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، أخيراً، مذكرة تفاهم مع منطقة «كاتوفيتشي» الاقتصادية الخاصة في بولندا، بهدف توفير فرص تجارية جديدة، وتوسيع العلاقات الاقتصادية القوية التي تجمع بين دولة الإمارات وبولندا.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون المركز ومنطقة «كاتوفيتشي» الاقتصادية الخاصة بشكل وثيق لتبادل المعرفة والخبرات المهنية، بما يعزز أواصر التعاون بين مجتمعات الأعمال في البلدين، ويدعم نمو الاستثمارات والعلاقات التجارية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «تمتلك دبي فرصة كبيرة لتعزيز علاقاتها التجارية مع مجتمع التجارة والأعمال البولندي، وقد كان هذا الهدف الأساسي لحملتنا الترويجية الأخيرة (وجد من أجل التجارة) التي نظمناها في العاصمة البولندية وارسو، وهو ما سنحققه من خلال اتفاقيتنا الجديدة مع منطقة (كاتوفيتشي) الاقتصادية الخاصة»، متطلعاً إلى العمل مع المنطقة الاقتصادية على مدى السنوات المقبلة، لفتح الفرص أمام الشركات البولندية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها، ودخول أسواق جديدة عبر دبي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة، الدكتور يانوش ميشاليك، إن اتفاقية التعاون توفر للشركات في كلتا المنطقتين التجاريتين طرقاً جديدة للتواصل، ومد جسور التعاون مع نظرائها في الأسواق الدولية.

وأضاف: «نتطلع من خلال مذكرة التفاهم إلى لعب دور فعال في دعم نمو العلاقات البولندية الإماراتية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين البلدين».

يشار إلى أن دولة الإمارات أكبر شريك اقتصادي وتجاري لبولندا في العالم العربي، إذ بلغ إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 1.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.