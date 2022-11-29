«طيران الإمارات» تفتتح متجراً مبتكراً لمبيعات التجزئة في دبي

افتتحت شركة طيران الإمارات، رسمياً، أمس، متجرها المبتكر لمبيعات التجزئة «عالم طيران الإمارات» Emirates World في منطقة «جميرا»، مؤكدة أنها تعتزم تعميم مفهوم المتجر تدريجياً عبر شبكة خطوطها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقصّ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، الشريط التقليدي، إيذاناً بافتتاح المتجر، بحضور رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك، والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، عدنان كاظم.

مساحة مفتوحة

وأفادت الشركة في بيان، بأنه تمت إعادة تصميم المتجر على مساحة 3000 قدم مربعة في مركز «تاون سنتر»، وهو عبارة عن مساحة مفتوحة تتيح للمتعاملين تسوق جميع احتياجات سفرهم في بيئة مريحة أشبه بالصالة، لافتة إلى أن المتجر يوفر للمتعاملين القدرة على معايشة وتجربة منتجات «طيران الإمارات» المميزة عبر تقنيات الواقعين «الافتراضي» و«المعزز».

منتجات وخدمات

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، عدنان كاظم: «يرتقي متجر (عالم طيران الإمارات) بتجربة متاجر التجزئة لمتطلبات السفر إلى آفاق جديدة، ويجسد التزامنا تزويد المتعاملين معنا بأفضل المنتجات والخدمات في كل نقطة اتصال، كما يعبر مفهوم هذا المتجر عن رؤيتنا لمبيعات التجزئة مستقبلاً، ويعد الأول ضمن سلسلة متاجر مماثلة سنفتتحها عبر شبكتنا في السنوات المقبلة».

وأضاف: «تتضمن استراتيجيتنا الأشمل لمبيعات التجزئة جعل تجربة المتجر أكثر ملاءمة وجاذبية وشخصية، وذلك باستخدام مزيج من أحدث التقنيات، مع خدمة شخصية فردية من مستشارينا ذوي الخبرات الواسعة»، مؤكداً أن المساحة الرحبة والمريحة للمتعاملين ستتيح استكشاف منتجات الشركة، مثل مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

خدمة شاملة

وأكدت «طيران الإمارات»، تزويد المتجر بمستشارين ذوي خبرة لتقديم نصائح للمتعاملين بشأن متطلبات السفر الشاملة من دون الحاجة لإصدار أرقام، كما تضاعفت أعداد العاملين في المتجر لضمان أوقات انتظار أقصر.

وسيحصل المتعامل على خدمة شاملة تتضمن الحجز، وإصدار التذاكر، وبرامج العطلات و«سكاي واردز»، كما يمكن للمتعاملين الاستفادة من التكنولوجيا الذكية مثل شاشات الخدمة الذاتية التي تقلل من أوقات الانتظار، وتتيح إنجاز المتطلبات بصورة أسرع.

المنتج الرئيس

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن المنتج الرئيس في متجر «عالم طيران الإمارات» هو عرض مقاعد الدرجة السياحية الممتازة حتى يتعرف المسافرون مسبقاً إلى المقصورة الجديدة التي تلقى رواجاً كبيراً.

ويمكن للمتعاملين الذين يفضلون تجربة افتراضية التقاط صور «سيلفي» أمام مجموعة مختارة من خلفيات منتجات «طيران الإمارات»، بما في ذلك الصالون الجوي، وأجنحة الدرجة الأولى الخاصة على طائرة A380.

كما يمكن أيضاً اختبار التواجد افتراضياً داخل مقصورة الطائرة، باستخدام تقنية «الواقع الافتراضي».

ويتوافر للمتعاملين كذلك إمكانية الاختيار من تشكيلة بضائع وإكسسوارات السفر من المتجر الرسمي لـ«طيران الإمارات».

المنتج الرئيس في متجر «عالم طيران الإمارات» عرض مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.