«المارية» يقدم أعلى فائدة على الودائع بمناسبة عيد الاتحاد

يعتزم بنك المارية المحلي طرح حساب وديعة استثمارية تؤمن أعلى عائد في الدولة بنسبة 5%، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، محمد وسيم خياطة، لـ«الإمارات اليوم»، إن البنك سيطلق خدمات مصرفية واستثمارية فريدة بالتزامن مع عيد الاتحاد احتفالاً بالمناسبة.

وأوضح خياطة أن سيتم طرح حساب وديعة النمو للاستثمار (SID) بعائد سنوي هو الأعلى في الدولة نسبته 5%، والاستفادة من استثمار الوديعة ذاتها في الاكتتابات الأولية، لاسيما مع زيادة الإقبال على الاكتتابات الأولية.

وأضاف أنه سيتم أيضاً بمناسبة عيد الاتحاد، طرح حساب «Zcoin»، وهو أول برنامج ادخاري رقمي للقصر بمزايا فريدة، وذلك في إطار خطط البنك لتشجيع الادخار والتخطيط المالي السليم لمستقبل الأبناء ونشر ثقافة الوعي الادخاري، خصوصاً بين الشباب والقُصر.

وبيّن خياطة أن «Zcoin» يتيح خطط ادخار مرنة مخصصة لحسابات أبناء المواطنين والمقيمين، توفر لهم فرصاً لكسب عوائد استثنائية، إضافة إلى فرص لربح جوائز تشجيعية للمتفوقين أكاديمياً ورياضياً من أصحاب الحسابات لتعزيز عادات الادخار السليمة لديهم.