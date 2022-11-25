«الإمارات دبي الوطني» يطلق خدمة دفع جديدة

كشف بنك الإمارات دبي الوطني عن توسيع محفظته في مجال المدفوعات مع إطلاق خدمة «بنك الإمارات دبي الوطني باي».

وأفاد البنك في بيان، أمس، بأنه تم إطلاق الخدمة بالشراكة مع «نتورك إنترناشيونال»، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف توفير حلول قبول المدفوعات عبر البطاقات للعملاء الحاليين والمحتملين في قسم الخدمات المصرفية للمؤسسات لدى البنك في الإمارات.

وأوضح أن الخدمة الجديدة ستتيح لعملاء البنك قبول مدفوعات البطاقات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك أجهزة نقاط البيع، وبوابات الدفع، والدفع عبر الرابط الإلكتروني المخصص (Pay By Link)، وحلول التجارة الإلكترونية، وأنظمة نقاط البيع الإلكترونية، إلى جانب حلول الأكشاك الآلية.

وأضاف البنك، أنه سيقدم خدمات ذات قيمة مضافة، منها «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، كما سيوفر حلول التمويل التي تغطي مستحقات نقاط البيع لعملاء «نتورك إنترناشيونال» من التجار.