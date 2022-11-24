«دبي المالي العالمي» يطلق «ليفينغ وإنوفيشن تو» بـ 170 وحدة سكنية

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروعه الجديد «ليفينغ وإنوفيشن تو»، مشيراً إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار مساعيه المستمرة لبناء مستقبل القطاع المالي، وتمكين اقتصادات المستقبل، وجمع أفضل مفاهيم الحياة والعمل معاً.

وأوضح المركز، في بيان، أن المشروع الجديد يأتي ضمن المرحلة الثالثة من خطة توسعة «إنوفيشن هب»، مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة، الذي يحتضن أكثر من 600 شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا والابتكار، تتنوّع بين شركات الابتكار الكبرى، والمختبرات الرقمية، وشركات رأس المال الاستثماري والمؤسسات التعليمية.

وأضاف أن «إنوفيشن هب» يسهم في خلق قيمة اقتصادية جديدة، من خلال تعزيز الابتكار والمشروعات، وجذب المواهب عبر مختلف قطاعات الأعمال تحديداً ضمن القطاعات المستقبلية.

توسعة

وكان سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أعلن في مايو 2021 عن خطة توسعة «إنوفيشن هب»، لمضاعفة حجمه بمعدل أربعة أضعاف من 80 ألف قدم مربعة إلى 315 ألفاً، على أن تكتمل جميع مراحل خطة التوسع بحلول نهاية العام المقبل، حيث يعكس ذلك وتيرة النمو السريعة التي يشهدها المركز.

وأقيمت، أمس، مراسم بدء أعمال المرحلة الثالثة من خطة توسعة «إنوفيشن هب»، بحضور محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.

مفهوم جديد

ويشمل المشروع 184 ألف قدم مربعة من المكاتب ومساحات العمل المشتركة، إضافة إلى مساحة طابقية إجمالية تبلغ 107 آلاف قدم مربعة مخصصة لمنافذ البيع بالتجزئة.

وتشمل المرحلة الجديدة من المشروع إنشاء مرافق متطوّرة لعقد المؤتمرات.

ويشكّل «ليفينغ وإنوفيشن تو»، وهو المشروع الأول من نوعه في مركز دبي المالي العالمي، مفهوماً جديداً لمستقبل العيش مع احتضانه أكثر من 170 وحدة سكنية راقية.

ومن المتوقع لهذه الوحدات أن تشهد إقبالاً كبيراً في ضوء الطلب القوي على المكاتب التجارية التي يملكها ويديرها المركز.

ومع انطلاق أعماله الإنشائية، من المتوقع أن يكتمل إنجاز «ليفينغ وإنوفيشن تو» في عام 2025.

ويحرص مركز دبي المالي العالمي على تحسين مساحاته وإعادة تصميمها، لتكون أكثر ذكاءً وإبداعاً وأقل ازدحاماً.

تطوّر مستمر

وقال كاظم: «للمرة الأولى، يبادر مركز دبي المالي العالمي إلى تطوير مساحة متعددة الاستخدامات تشمل وحدات سكنية عصرية، ومساحات للعمل المشترك، ومكاتب، ومنافذ للبيع بالتجزئة ومجموعة من المطاعم الفاخرة».

وأضاف أن «المشروع الجديد يستجيب لحالة التطوّر المستمرّة في مساحات العمل وأنماط المعيشة، حيث يسعى المركز من خلاله إلى توفير وجهة جديدة ومثالية، لتصبح عنواناً فارقاً لأساليب الحياة الراقية، يمكّن فيها للأفراد الاستمتاع بأفضل جوانب الحياة العصرية ضمن بيئة عالمية المستوى مفعمة بالحياة، وذلك انطلاقاً لما تمثله الدولة باعتبارها أبرز الدول استقطاباً للراغبين في العمل والاستقرار على أراضيها، للاستفادة من جودة مقومات الحياة هنا».

صدارة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «لطالما احتل مركز دبي المالي العالمي الصدارة في قيادة قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، ما أسهم في استقطاب المركز لأكثر من 600 شركة متخصصة في هذا المجال».

وأضاف: «نحن في توسع مستمر لتلبية الطلب المتزايد، حيث ستسهم التوسعة الجديدة المتمثلة في (ليفينغ وإنوفيشن تو) في تعزيز مكانة المركز ليصبح أحد أكبر الأنظمة البيئية المالية في العالم».

الاستدامة

يتمحور «ليفينغ وإنوفيشن تو» في تصميمه حول مفهوم الاستدامة، حيث يتم قياس الأثر البيئي لجميع مراحل الإنشاء وما بعد التسليم.

وأسوةً ببقية مباني مركز دبي المالي العالمي، يمتثل «ليفينغ وإنوفيشن تو» لمعايير نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، النظام العالمي لتصنيف المباني الخضراء.

وتشمل مرافق المشروع العديد من المساحات الخضراء المفتوحة، بما في ذلك حدائق عمودية وتراسات على السطح.

• المشروع الجديد يأتي ضمن المرحلة الثالثة من خطة توسعة «إنوفيشن هب».