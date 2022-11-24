الطاير: استراتيجية «ديوا» تسهم في تقديم عائدات استثنائية لحمَلة الأسهم

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة تركز على إعادة صياغة المفاهيم التقليدية للعمل في قطاع المؤسسات الخدماتية من خلال الابتكار الذي يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للهيئة.

وقال إن تنفيذ استراتيجية الهيئة أسهم بالفعل في تقديم عائدات استثنائية لحمَلة أسهم الهيئة.

نمو مستدام

وتفصيلاً، أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA)، أن نجاحها الملحوظ في تنفيذ استراتيجيتها، يسهم في تحقيق عائدات مجزية للمساهمين، إذ تركز استراتيجية الهيئة على تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي المبتكر والذكي، وتحسين العائدات للمساهمين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية.

وأفادت «ديوا» بأن ركائز النمو المستدام للهيئة، تتضمن تحديد الأولويات، وتلبية احتياجات إمارة دبي، وتعظيم العائدات من محفظة الأصول التشغيلية، وتوفير عائدات مستدامة ومبتكرة، وتوسيع النطاق التشغيلي لمحفظة الشركات التابعة لها في جميع أنحاء دولة الإمارات، مع الأخذ في الاعتبار النمو الدولي، والشراكات عبر محفظتها التشغيلية.

بنية متطورة

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة تسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة، وتلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة».

وأضاف: «نعمل على مواكبة الطلب من خلال تنفيذ مشروعات رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي، والتوسع في مشروعات: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، تحقيقاً لـ(استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050) لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

عائدات استثنائية

وتابع الطاير: «استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي، وركائز النمو، والتزاماتنا الرأسمالية، عوامل أساسية تسهم في تحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني لعام 2050، مع دعم الطلب القوي على محفظتنا من المنتجات والخدمات الحصرية في دبي».

وقال: «نركز في الهيئة على إعادة صياغة المفاهيم التقليدية، للعمل في قطاع المؤسسات الخدماتية من خلال الابتكار الذي يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لنا. وأسهم تنفيذ استراتيجيتنا بالفعل في تقديم عائدات استثنائية لحمَلة أسهم الهيئة، ما يشير إلى أن استراتيجية الهيئة تركز على ضمان تحقيق عائدات مستدامة، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمة النمو، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي بالنسبة للمساهمين».

أرباح قياسية

وسجلت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً صافية قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بقيمة 6.47 مليارات درهم، بما يعادل صافي أرباح العام الماضي بأكمله تقريباً. كما ارتفعت إيراداتها بنسبة 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 20.63 مليار درهم، فيما من المتوقع أن تحقق الهيئة، العام الجاري، أفضل أداء مالي سنوي في تاريخها.

الهيدروجين الأخضر

وأكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، أنها تركز على استشراف التحديات المستقبلية والاستعداد والتخطيط لها وتحويلها إلى فرص واعدة، مشيرة إلى مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج «الهيدروجين الأخضر» باستخدام الطاقة الشمسية.

«التنقل الأخضر»

ولتشجيع التنقل الأخضر، انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من تركيب 336 محطة شاحن أخضر لشحن السيارات الكهربائية في دبي، في وقت تخطط فيه لزيادة العدد إلى 1000 محطة بحلول 2025.

محطات إنتاج

ولفتت الهيئة إلى أنها تمتلك محفظة عالمية المستوى من محطات الإنتاج القائمة، والمخطط لها، ومنها: محطة جبل علي ومحطة العوير اللتان تعملان بالغاز الطبيعي، ومحطة حصيان، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إضافة إلى المحطة الكهرومائية في «حتا»، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.

وأشارت الهيئة كذلك إلى القدرة الحالية والمخطط لها لإنتاج المياه، وتتمثل في محطة جبل علي، بقدرة 490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، وهي أكبر منشأة لتحلية المياه على مستوى العالم، ومحطة حصيان.

شركات تابعة لـ «ديوا»

«إمباور»

تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي معظم أسهم «إمباور»، أكبر مزود لتبريد المناطق على مستوى العالم من حيث القدرة المتصلة، وتستحوذ حالياً على نسبة 80% من حصة السوق في دبي.

«ماي دبي»

لدى «ماي دبي»، المملوكة بنسبة 100% لهيئة كهرباء ومياه دبي، منشأة لتعبئة المياه مؤتمتة بالكامل تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية النظيفة.

«الاتحاد إسكو»

شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو» مملوكة بنسبة 100% لهيئة كهرباء ومياه دبي، وهي متخصصة في مجال خدمات كفاءة الطاقة في دبي.

«ديوا الرقمية»

تدير «ديوا الرقمية»، المملوكة بنسبة 100% لهيئة كهرباء ومياه دبي، مجموعة شركات متخصصة في المعلومات والتقنيات الرقمية.

«صندوق دبي الأخضر»

يعد «صندوق دبي الأخضر» المملوك بنسبة 100% للهيئة، أول صندوق متخصص للاستثمارات الخضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

«فورورد للاستثمارات»

صندوق لرأس المال الاستثماري للشركات، مملوك بنسبة 100% لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومخصص للاستثمار في مشروعات استراتيجية وشركات عالية النمو مرتبطة بأعمال الهيئة ذات الصلة بخدمات المرافق.

طلب متزايد على الطاقة والمياه

ذكرت هيئة كهرباء ومياه دبي أن عوامل مختلفة تدفع النمو المستدام للهيئة، بما في ذلك الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في دبي، إذ توفر الهيئة خدماتها لسكان دبي، الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين و541 ألف نسمة، وأكثر من 4.7 ملايين شخص خلال النهار.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 ملايين و7.8 ملايين نسمة على التوالي بحلول عام 2040.

وأشارت «ديوا» إلى استقبال دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 10.12 ملايين زائر دولي، في وقت وصل فيه حجم الطلب على الطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 40.7 تيراواط ساعة، مقارنة بـ38.6 تيراواط ساعة خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وبلغت ذروة الطلب على الطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 9.5 غيغاواط، بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفتت «ديوا» إلى أن النمو على الطلب يرتبط ارتباطاً مباشراً بزيادة استخدام منتجات وخدمات الهيئة، وبالتالي زيادة الأرباح والعائدات للمساهمين.