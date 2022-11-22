64.3 مليون مسافر متوقع في «دبي الدولي» حتى نهاية 2022

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن توقعاتها حول حركة المسافرين مع نهاية العام الجاري 2022، لتصل إلى 64.3 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي (DXB)، وذلك في ظل مؤشرات أداء استثنائي حققه المطار خلال الربع الثالث من العام الجاري، إضافة إلى النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

أداء قوي

وأفادت «مطارات دبي» في بيان بأن مطار دبي الدولي شهد أداءً قوياً مع بداية النصف الثاني من العام الجاري، ليتجاوز بذلك متوسط أعداد المسافرين الشهري البالغ ستة ملايين مسافر.

واستقبل المطار نحو 18.5 مليون مسافر خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل بذلك المرة الأولى التي يصل فيها عدد المسافرين خلال ثلاثة أشهر إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، حيث استقبل نحو 17.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2020 (قبل بداية الجائحة العالمية).

تجاوز التوقعات

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «شهدنا أداءً قوياً خلال العام الجاري 2022، وارتفاعاً مطرداً في أعداد المسافرين، بما يتجاوز توقعاتنا».

وأضاف: «يجسد هذا الأداء المبهر نتائج التعاون المثمر والجهود الدؤوبة من جميع الشركاء الاستراتيجيين ومجتمع الطيران في دبي، بهدف توفير خدمات وفق أعلى المعايير، وتقديم تجربة سفر استثنائية»، لافتاً إلى أن استراتيجية المؤسسة القائمة على التعاون والتميز في تقديم الخدمات، أسهمت في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، بما يلبي متطلبات المسافرين، ويحقق رضاهم.

أعداد المسافرين

ووفقاً لـ«مطارات دبي»، فقد سجل مطار دبي الدولي زيادة مضاعفة في عدد المسافرين خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد المسافرين إلى 18 مليوناً و455 ألفاً و938 مسافراً في تلك الفترة، ليستقبل بذلك نحو 46 مليوناً و340 ألفاً و826 مسافراً، بداية من يناير وحتى سبتمبر 2022، بزيادة نسبتها 167.9% على أساس سنوي.

وتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة 72% من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الفترة نفسها من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.

وجهات السفر

ووفقاً لـ«مطارات دبي»، فقد احتفظت الهند بمكانتها وجهة أولى لمطار دبي الدولي من حيث عدد المسافرين، بإجمالي 6.8 ملايين مسافر.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 3.4 ملايين مسافر، تليها المملكة المتحدة التي سجلت 3.2 ملايين مسافر، ثم باكستان 2.7 مليون مسافر، والولايات المتحدة 2.2 مليون مسافر، وأخيراً أستراليا 1.1 مليون مسافر.

أما أبرز ثلاث وجهات من المدن، فكانت الصدارة لمدينة لندن البريطانية بإجمالي مليوني مسافر، تليها العاصمة السعودية الرياض بإجمالي 1.5 مليون مسافر، ثم مدينة مومباي الهندية التي سجلت 1.3 مليون مسافر.

274.9 ألف رحلة جوية

بلغ إجمالي عدد الرحلات خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 98 ألفاً و577 رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات، بداية من يناير وحتى سبتمبر 2022، إلى 274 ألفاً و911 رحلة، بزيادة نسبية تقدر بنحو 159.5% على أساس سنوي.

• الهند وجهة أولى لمطار دبي الدولي بإجمالي 6.8 ملايين مسافر.. والسعودية ثانية بإجمالي 3.4 ملايين مسافر.