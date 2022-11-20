سيف الذيب: أحلم ببدء مشروعي الخاص

يحصد سيف الذيب، أحد منتسبي مبادرة «إنيبل»، يومياً حب الناس والمتعاملين معه في المكان الذي يرتب ويجهز فيه الورود والنباتات مع زملائه من أصحاب الهمم في «ديزرت جروب». ويتطلع سيف إلى إيجاد موطئ قدم له بين رواد الأعمال في الإمارات، مالكاً لمشروعه الخاص، مؤكداً أنه يحلم ببدء مشروع بناء مقهى خاص به ليكمل مسيرة والده ووالدته في خدمة الوطن.

يعمل الإماراتي، سيف الذيب، ضمن مؤسسة «إنيبل»، التي تعني بتأهيل الشباب المواطنين من أصحاب الهمم وتمكينهم من الاستقلال الوظيفي، وتعزز قدراتهم على المضي في مسيرة العمل المهني، ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع.

وقال الذيب، إنه انضم للمبادرة عام 2006، ليلتحق بالوظيفة بتشجيع من والدته، رحمها الله. لافتاً إلى أن شغفه بالمعرفة والعمل والوظيفة، قاد حلمه نحو العمل وتحقيق الذات.

وأكد أنه تعلم في مشاتل «ديزرت جروب»، عمليات تنسيق الزهور وترتيبها وتغليفها وأنه يعمل من أجل تحقيق أهدافه المهنية كل يوم، بسبب الدعم الذي يناله من أسرته ومن الحكومة التي لم تتوقف يوماً عن تقديم كل سبل الدعم له. وأوضح أن المؤسسة قامت بتعليمه وتدريبه كونه من أصحاب الهمم لمنحه المهارات الأساسية للعمل، وتمكينه من معرفة عالم الأعمال وممارسة كل صور النشاط التجاري من الإنتاج والتسويق والبيع.

وأشار سيف الذيب، إلى أن طموحه بعد سنوات من العمل مع «ديزرت جروب» في مشروع «إنيبل»، هو الاستقلال بأعماله يوماً ما، حيث يحلم بافتتاح مشروعه الاقتصادي الخاص وهو المقهى الخاص به، لتكملة مسيرة والده ووالدته في العمل ورد الجميل للوطن وخدمته، لافتاً إلى أن الزبائن الآن يعرفونه، وأن عليه التواصل معهم باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يعمل على تحقيق أهدافه والوصول لأرقام المبيعات التي يسعى إليها لإنجاح مسيرة المبادرة. وقال الذيب إن منتجات «إنيبل» تحقق نجاحاً لافتاً، وتلقى رواجاً وقبولاً من الجميع، مشيراً إلى أن الفريق الذي يعمل معه يدعمه هو وزملاءه من أصحاب الهمم، ويوجههم دائماً في الاتجاه الصحيح.