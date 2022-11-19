مكتوم بن محمد: أدعو للاحتفاء بأبطالنا من أصحاب الهمم

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «سعدت بقصة سيف الذيب وزملائه من أصحاب الهمم وعزمهم وإرادتهم. وسررت بمبادرة (ENABLE) المجتمعية من مجموعة (ديزرت جروب) الداعمة لأصحاب الهمم. أشكر المجموعة لمبادرتها وأدعو الجميع للاحتفاء بأبطالنا من أصحاب الهمم ودعمهم وتمكينهم لتوظيف طاقاتهم التي نفخر بأنها من الإمارات».

وتُمكن مبادرة «إنيبل - ENABLE» المجتمعية، أصحاب الهمم من الاستقلال الوظيفي، ما يعزز قدراتهم على المضي في مسيرة العمل المهني، وريادة الأعمال، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الصغيرة، ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة «ديزرت جروب»، مايكل ماسكارينهاس، لـ«الإمارات اليوم»، إن «(ديزرت جروب)، أطلقت مبادرة (إنيبل) منذ عام 2006، بهدف إيجاد فرص عمل ملائمة ومتكافئة لأصحاب الهمم، ووظفت مجموعة من الشباب الإماراتي من أصحاب الهمم للعمل في مجال زراعة البساتين وترتيب وتنسيق الزهور والأشجار».

وأوضح أنه «في عام 2015، كان مفهوم الاستدامة واضحاً تماماً، ما أكد أهمية العمل على ضمان استمرار هذا البرنامج، من خلال طرح نموذج مستدام يحقق النمو دون التقليل من التأثير الاجتماعي»، مبيناً أنه «في إطار ذلك، تم تأسيس (إنيبل)، شركة خاصة مستقلة بذاتها، تابعة لمجموعة (ديزرت جروب)».

وذكر أن «هدف الشركة هو تمكين أصحاب الهمم، لاكتساب مهارات ريادة الأعمال لإنتاج وتسويق مجموعة من المنتجات المنزلية والحدائق عالية الجودة».

وأشار إلى أن «الهدف من المشروع، هو تعزيز مهارات أصحاب الهمم وتقديم نموذج تجاري يضم مفهوم عمل المنتج وتغليفه وتسعيره، وصولاً إلى مرحلة البيع»، لافتاً إلى أن «الشركة تعمل على مجموعة المهارات التي تمكن الأفراد من إنشاء وحدات البيع بالتجزئة الخاصة بهم، وبالتالي تحقيق الاستدامة المالية والمهنية لأصحاب الهمم». وقال ماسكارينهاس، إن «المبادرة تستخدم 100% من عوائد منتجاتها المباعة لتمويل المؤسسة وتعزيز استقلاليتها مادياً واستدامتها»، مشيراً إلى أن «برنامج التأهيل يمنح حافزاً مادياً 15% من عوائد بيع كل منتج إلى الموظف الذي قام بإبداعه، من أجل تشجيعه وتمكين قدراته الشخصية، ما يجعلها نموذجاً مستداماً للعمل المجتمعي». من جانبه، قال مدير مؤسسة «إنيبل»، رامي حسن ناصر، إن «رؤية المشروع منذ بدايته كانت واضحة وتركز على إطلاق أول مؤسسة تجارية مستدامة في الشرق الأوسط، بإدارة أصحاب الهمم، وتعمل في مجال الإنتاج والبيع والتسويق، لتكون مثالاً ناجحاً لتمكين أصحاب الهمم في المجتمع».

وأضاف أن «دمج أصحاب الهمم في المجال التجاري، يمنحهم الاستقلالية، خصوصاً مع تشغيل مشروعاتهم الصغيرة، من خلال برنامج (إنيبل) للتأهيل التجاري».

وأوضح ناصر، أن «المؤسسة تنطلق من تطبيق المبادرة، التي أعلنتها حكومة دبي، لتعزيز الدمج التجاري لأصحاب الهمم»، مشيراً إلى «الدعم الذي توليه الدولة لأصحاب الهمم وللمؤسسات الداعمة لهم»، ومؤكداً على أهمية الاستثمار المجتمعي، الذي يظهر مدى قدرة المجتمع على مواجهة احتياجاته، وتحقيق الاستثمار والعائد المؤسسي المستدام. وأشار إلى أنه «من خلال سنوات خبرتنا في العمل الاجتماعي لدمج أصحاب الهمم، رأينا أننا نستطيع فتح مجال مستدام لهم، من خلال الجانب التجاري»، مؤكداً أن «مؤسسة (إنيبل) مرخصة من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث عملت خلال السنوات الماضية، على نقل مهارات التاجر الصغير لتصبح الآن علامة تجارية، تعرض منتجات موظفيها، لدى أكبر الفنادق والمؤسسات التجارية، لما لها من جودة عالية معروفة ومرموقة».

وأوضح ناصر، أن «عدداً من الشباب الذين تم تأهيلهم، قد وجدوا طريقهم للعمل أيضاً خارج المؤسسة، في مجالات عدة، منها الالتحاق بشركات ومؤسسات حكومية وخاصة، وهو ما يؤكد نجاح المبادرة، ليس فقط على المستوى الداخلي، وإنما في تصدير خبرات الشباب من أصحاب الهمم ليكونوا داعمين ومؤثرين في مجالات أخرى».

وأضاف أن «مؤسسة (إنيبل)، تعمل مع مجموعة ماجد الفطيم (كارفور)، التي وفرت منصة لبيع منتجاتها في مركز (دبي فستيفال سيتي)، وهي المنصة، التي يقوم على إدارتها بالكامل موظفو المؤسسة، من الشباب الإماراتي الرائد من أصحاب الهمم»، مشيراً إلى أنها تحقق نجاحاً لافتاً خصوصاً وأن منتجاتها تلقى رواجاً وقبولاً من الجميع.

«ديزرت جروب» تعد «ديزرت جروب» من المؤسسات الوطنية الخاصة، التي تأسست منذ عام 1988، وتعمل في مجال الزراعة والبساتين، حيث تسعى لتحقيق التزامها المجتمعي في إطار نشاطها في القطاع الزراعي ومجال البيئة. وتعد من الرواد في مبادرات دمج أصحاب الهمم في سوق العمل.

وتعد «إنيبل»، علامة تجارية رائدة، تقدم مجموعة من المنتجات الزراعية والبستانية عالية الجودة للمنزل والحديقة، حيث يتم إنتاجها وترتيبها من خلال النباتات الجميلة مثل الورود والأشجار والنباتات والصبار عالي الجودة.

نائب حاكم دبي:

«سعدت بقصة سيف الذيب وزملائه من أصحاب الهمم وعزمهم وإرادتهم».

«سررت بمبادرة (ENABLE) من (ديزرت جروب). أشكر المجموعة لمبادرتها».