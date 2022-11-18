«طيران الإمارات»: طفرة في حركة السفر حتى نهاية ديسمبر

أفادت شركة طيران الإمارات، بأنها تشهد طفرة في حركة السفر، للمغادرين والقادمين والعابرين (الترانزيت) من الآن وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضحت الناقلة في بيان أمس، زيادة الإقبال على السفر، إلى ارتفاع عدد الزوار القادمين إلى دبي مع اعتدال الجو، وعطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات وموسم عطلات نهاية العام، إضافة إلى سلسلة الأحداث والمناسبات الرياضية والترفيهية التي تُنظّم في الدولة.

ونصحت «طيران الإمارات» عملاءها بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتعددة التي توفر لهم سفراً سلساً ومريحاً.

وبدأت حركة القادمين على رحلات «طيران الإمارات» في الارتفاع، خصوصاً زوار الأحداث الشتوية الكثيرة في الدولة، مثل سباق «أبوظبي للجائزة الكبرى غران بري 2022»، وبطولة «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»، التي ستستقبل 5500 رياضي من 32 دولة، إضافة إلى المسافرين الذين سيتابعون رحلاتهم إلى الدوحة لحضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتتوقع «طيران الإمارات» بلوغ ذروة السفر الموسمية لموسم الأعياد اعتباراً من 16 ديسمبر فصاعداً.