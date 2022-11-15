مطار دبي ورلد سنترال يعلن استعداده للتعامل مع تزايد عدد رحلات الطيران اليومية خلال بطولة كأس العالم قطر

أعلنت مطارات دبي عن استعدادها الكامل للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال DWC من خلال تسيير رحلات "يوم المباراة" إلى الدوحة لحضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي تنطلق اعتبارا من 20 نوفمبر الحالي.

وسيتم تسيير ما يصل إلى 120 رحلة يومية ذهابا وإيابا تابعة لكل من "الخطوط الجوية القطرية" و"فلاي دبي" خلال الفترة بين 20 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر بما يوفر راحة كبيرة في السفر وفرصة فريدة للمشجعين للاستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم وحضور المباريات في قطر ثم العودة إلى دبي في نفس اليوم.

وبالتزامن مع زيادة حركة المسافرين خلال هذه الفترة عبر مطار دبي ورلد سنترال DWC سيتم تقديم مجموعة من الخدمات المتميزة عبر جميع مرافق الخدمة لتعزيز تجربة المسافرين وضمان رحلة مريحة متكاملة والتي تضم مجموعة من المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق وفضلاً عن تقديم عمليات مختلفة لشركات الطيران الدولية خلال موسم الشتاء.

ومع استقطاب نحو 26.5 مليون مسافرا سنويا تشير التوقعات إلى ارتفاع حركة المسافرين في مطار "دبي ورلد سنترال" DWC بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الأسابيع المقبلة في ظل رحلات "يوم المباراة" ورحلات الطيران غير المجدولة خلال فعاليات بطولة كأس العالم FIFAقطر 2022 ليصل عدد المسافرين أكثر من 494 ألف مسافراً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي إن الارتفاع المتزايد في أعداد المسافرين بهذا الحجم الضخم لا بد أن يشكل تحديا لأي مطار حول العالم لذلك نعتمد في مطارات دبي على جملة من الممارسات المبتكرة التي تمكننا من التعامل مع هذه الظروف بكفاءة واحترافية عالية سبق لنا النجاح في إدارة فترة مماثلة امتدت من شهر مايو حتى يونيو الماضي مع تسيير نحو 1000 رحلة أسبوعيا من مطار دبي الدولي DXB إلى مطار دبي ورلد سنترال DWC أثناء مشروع تجديد المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB والذي استمر لمدة 45 يوما يتمتع فريق عملنا في مطارات دبي بروح تعاونية متينة الأمر الذي يساهم في تحويل التحديات إلى فرص للتقدم والنمو والازدهار ستكون الأسابيع القادمة فرصة رائدة لإثبات قدرة مطارات دبي وريادتها العالمية.

وأوضح أن إدارة العمليات خلال بطولة كأس العالم FIFA 2022 ستوفر لمطارات دبي فرصة مثالية لاستعراض نقاط القوية والمزايا الفريدة التي يتمتع بها مطار دبي ورلد سنترال DWC والمتمثلة في موقعه المتميز بالقرب من مدينة دبي الجديدة وسرعة مواكبته للمتطلبات المتغيرة لشركات الطيران فضلا عن كفاءته التشغيلية لتوفير تجربة سفر سريعة وسهلة.

وتحرص مطارات دبي دائما على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير تجربة سفر مريحة لجميع المسافرين المتجهين إلى قطر عبر مطار دبي ورلد سنترال DWC حيث سيتم تعيين فريق من موظفي الخطوط الأمامية في المطار لتسهيل حركة المسافرين خلال جميع مراحل الخدمة لضمان تجربة سفر مريحة تتوافق مع الجدول الزمني المحدد للمغادرة. كما سيتم تشغيل أكثر من 60 مكتبا لإتمام إجراءات السفر وتسجيل الدخول إلى المطار و21 بوابة الصعود إلى الطائرة إلى جانب 60 مكاتب مراقبة الجوازات /تسجيل الدخول أو الخروج من الدولة/ و10 بوابات الذكية بالإضافة إلى أربعة أحزمة لاستلام الأمتعة عند الوصول طوال فترة البطولة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين.

كما سيتم توفير خيارات متنوعة من وسائل النقل من وإلى مطار دبي ورلد سنترال DWC تسهيلاً لحركة المسافرين بما في ذلك خدمة الحافلات المجانية بين مطار دبي ورلد سنترال DWC ومحطة مترو ابن بطوطة ومحطة مترو مدينة إكسبو على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع كما تتوفر أماكن مجانية مخصصة لركن السيارات للمسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال DWC والتي تتسع لأكثر من 2,500 مركبة بالإضافة إلى خدمة مركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات لكافة الرحلات.

وتحث مطارات دبي جميع المسافرين على إتباع مجموعة من النصائح لقضاء رحلة ممتعة والحصول على تجربة سفر مريحة تشمل التواصل مع شركات الطيران للتحقق من آخر التحديثات حول لوائح وشروط السفر قبل الوصول إلى المطار.

كما يشترط على جميع المسافرين عبر رحلات يوم المباراة التأكد من صلاحية تذكرة حضور المباراة وإبراز بطاقة "هيا".

ويقتصر وزن الأمتعة المسموح به للمسافرين على حقائب اليد حسب درجة سفرهم ولن يتم قبول أي أمتعة مسجلة باستثناء الكراسي المتحركة وعربات الأطفال.

يذكر أنه ستقوم فلاي دبي والخطوط الجوية القطرية بتشغيل الرحلات الجوية المستأجرة استجابة للارتفاع المتزايد في حركة المسافرين طوال فترة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.