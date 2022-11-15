أحمد بن سعيد يفتتح أول قمة عالمية للشحن في دبي

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، أمس، القمة العالمية للشحن، التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، وتجمع بين أبرز الشخصيات، والخبراء والمسؤولين، لمناقشة دور البيانات في تعزيز الاتصال عبر سلاسل التوريد العالمية.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليم، إن «سلاسل التوريد العالمية، تواجه تحديات ناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية والجائحة، وأخطار التغير المناخي». وأضاف بن سليم، أن «تلك التحديات، أسهمت بالفعل في إظهار خلل بالبنى التحتية لسلاسل التوريد، حيث أبرزت هذه الظروف أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية في القطاع، من أجل إيجاد الأدوات والحلول التي من شأنها معالجة أوجه القصور في سلسلة التوريد بأكملها، بما يعزز تدفق حركة التجارة عبر خطوطها المعتادة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات والخدمات التقنية في «دي بي ورلد»، مايك بهاسكاران، إن «حالة عدم اليقين التي نشهدها اليوم، تجعل التجارة أكثر صعوبة، حيث تزيد من انقطاع الروابط في سلاسل التوريد».

وأضاف: «من المهم أن يلتقي وكلاء الشحن لأخذ زمام المبادرة، للتخفيف من حدة المخاطر من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة».

وأشارت دراسة جديدة صادرة عن «دي بي ورلد»، شملت مجموعة من وكلاء الشحن العالميين، إلى أن نحو ثلثي وكلاء الشحن (63% من المشاركين في الدراسة) يعتبرون أن التضخّم العالمي، التحدي المستقبلي الأكبر، الذي سيؤثر في سلاسل التوريد العالمية في السنوات الخمس المقبلة.

وبالمقابل، يُظهر قطاع سلاسل التوريد تفاؤلاً حذراً مع توقع تغييرات مقبلة، حيث يرى 75% من المشاركين، أن تكون التكنولوجيا عاملاً رئيساً في توفير الحلول للمشكلات التي تواجه سلاسل التوريد.