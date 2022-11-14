"تنظيم الاتصالات" تعلن الانتهاء من تنفيذ مبادرة اتحاد مراكز تبادل الإنترنت

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن انتهاء عملية الربط البيني بين مزودي الخدمة في دولة الإمارات، ضمن مبادرة اتحاد مراكز تبادل الإنترنت United IX، وتهدف هذه المبادرة إلى ربط منصة SmartHub IX المدعومة من اتصالات من e& ومنصة UAE-IX المدعومة من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو، لتكون منظومة متكاملة للربط البيني على الصعيد الوطني.

وتشمل هذه الشراكة اتصالات SmartHub IX، و دو/ datamena، وذلك بدعم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. يتيح اتصال المنصتين فرصة الربط البيني لجميع المتعاملين المتصلين، بغض النظر عن مزود الخدمة، وهو التعاون الأول من نوعه في مستوى منطقة الشرق الأوسط.

معلقاً على هذه الخطوة، قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "تندرج هذه المبادرة ضمن مساعي الهيئة لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الربط البيني والتكامل بما يخدم أهداف جذب الاستثمارات، وتقديم أفضل تجربة للشركات العالمية مثل شركات التقنيات الناشئة ومزودي الخدمات، ومراعاة سرعة انتقال البيانات، وتحسين زمن الاستجابة".

وأضاف: "نتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاز اتحاد مراكز تبادل الإنترنت، ونخصّ بالذكر طبعاً شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات من e&) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) وجميع الأطراف الأخرى المشاركة في هذا المشروع، ونقدر تعاونهم في سبيل تجاوز التحديات لتحقيق هذا الهدف الذي سيجعل من دولة الإمارات مركزاً محورياً للربط البيني على المستوى الإقليمي، لقد عملت الأطراف معاً ولفترة طويلة قبل الوصول إلى هذه النتيجة، واليوم نجني ثمار هذا الجهد الذي يعكس صوابية رهاننا جميعاً على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخلق مستقبل مزدهر في ظل التحولات الرقمية الكبرى".

بدوره، قال مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لاتصالات من e&: "سيساهم هذا التعاون الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وبدعم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على تعزيز قدرات منصتنا SmartHub IX بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لمجموعةe& لتوفير تقنيات التحول الرقمي والحلول المبتكرة لمتعاملي قطاع الاتصالات في مختلف المجالات. كما أنه يتماشى مع رؤية قيادة دولة الإمارات في تعزيز ريادة الدولة كمركز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات في المنطقة، مع تلبية المتطلبات المتنوعة للبنية التحتية للاتصالات على المستوى الدولي. بالنسبة لنا، يعتبر SmartHub IX داعماً رئيسياً لبنيتنا التحتية الرقمية في المنطقة، ونحن ملتزمون بجعله الشريك المفضل لشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات السحابية ومزودي الإنترنت والشركات التي تبحث عن مراكز بيانات من فئة شركات الإنترنت".

ومن جانبه قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو): "يشكل التواصل على نحو سلس وموثوق ركيزة أساسية للمؤسسات الحديثة التي تسعى إلى مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، لذا فإن توفير قدرات اتصال معززة ومدعومة بمنظومة متكاملة للترابط البيني تلبي متطلبات المؤسسات يُعد المحرك الرئيسي لشراكتنا الجديدة مع كل من DE-CIX واتصالات. وستعمل دو في إطار هذه الشراكة على تسخير القدرات عالمية المستوى التي يتمتع بها مركز داتامينا التابع لنا لإنشاء وتصميم بيئات هجينة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات. وستعمل خدماتنا وحلولنا للربط البيني التي سنقدمها في إطار هذه الشراكة على تعزيز إمكانات وجودة تقنيات الاتصال الحديثة، ما يمكن شركاءنا وجميع أصحاب المصلحة من إنشاء اتصالات مباشرة وآمنة وربط عملياتهم عبر مواقع متعددة، فضلاً عن تحقيق وفورات في الوقت والتكاليف".



في عامه العاشر، يعد UAE-IX، أول ناقل ومركز بيانات محايد لتبادل الإنترنت في الشرق الأوسط يربط بين الشبكات العالمية ومشغلي الشبكات وموفري المحتوى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. من خلال 3 تيرابت من سعة المتعاملين المتصلين، يخدم اتحاد مراكز تبادل الإنترنت ما يقارب 100 متعامل، بما في ذلك الشركات العالمية، وشركات النقل، والسحابة، وموفري المحتوى، ومنصات التكنولوجيا الناشئة، إلى جانب شركات الخدمات المصرفية والمالية.