"دي بي ورلد" تستضيف أول قمة عالمية للشحن غداً

أعلنت مجموعة "دي بي ورلد" المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم استضافتها "قمة الشحن العالمية" في دبي؛ التي تمنح قطاع سلاسل التوريد الدولية الفرصة للالتقاء في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري.

ويشارك عدد من الخبراء من طيران الإمارات وشركات شحن رائدة في العالم، من أجل تبادل المعلومات وتعزيز علاقاتهم لعلاج المشاكل التي تعاني منها سلاسل التوريد عالمياً.

تهدف القمة للمساهمة في بناء الروابط بين ألمع العقول في سلاسل التوريد الدولية وتأتي في وقت يقع على عاتق قطاع الخدمات اللوجستية إيجاد حلول للتحديات المعقدة التي تواجه التجارة العالمية، وتتطلب أساسيات التجارة ومنها القدرة على نقل جميع أنواع البضائع إلى جميع الأماكن و أفضل المعلومات والبيانات حول مجموعة من الموضوعات بداية من الطقس وحتى آخر الأحداث الجيوسياسية.

وتناقش القمة قضايا منها "معلومات أفضل تبني تواصلاً أفضل"، وكيفية معالجة عدد من أكبر التحديات والفرص"، "إدارة الوضع الطبيعي الجديد "- بناء مرونة في سلسلة التوريد ما بعد كوفيد" ، و"تسريع التجارة من خلال تمويل التجارة الرقمية" وجلسة "ماذا بعد ذلك؟ تحقيق ابتكارات سلسلة التوريد المستقبلية اليوم".

وتقدم "دي بي ورلد" خدماتها اللوجستية عبر شبكة عالمية مترابطة تضم 295 وحدةً تجاريةً في 78 بلداً عبر ست قارات ما يعكس حضورها البارز في كلٍّ من الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حدٍ سواء.

وتقدم "دي بي ورلد" خلال أيام القمة الثلاثة منتجاتها التكنولوجية التي تساعد في تسهيل جميع جوانب التجارة العالمية، وتوفير فهم أفضل لكيفية بناء سلاسل توريد أكثر استدامة، إلى جانب تعريف الحضور على مزايا "تحالف الشحن الرقمي Digital Freight Alliance" من "دي بي ورلد"، الذي يضم نحو 4000 عضو حول العالم.