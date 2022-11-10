416 مليون درهم أرباح "العربية للطيران" خلال الربع الثالث

أعلنت العربية للطيران (ش.م.ع)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تسجيل أرباح قوية خلال الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2022، مع استمرار الشركة تسجيل أداء تشغيلي ومالي قوي.

وقد سجلت العربية للطيران أرباحاً صافية قدرها 416 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر2022؛ بزيادة نسبتها 99% مقارنة بـ209 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت ايرادات الشركة خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 100% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 1.6 مليار درهم. وقدمت مجموعة العربية للطيران خدماتها لأكثر من 3.9 مليون مسافر خلال الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها الست فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، ومصر، وأرمينيا، وذلك بزيادة قدرها 103% مقارنة بعدد المسافرين خلال الربع ذاته من العام الماضي. وبلغ معدل إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – خلال الربع الثالث معدل مرتفع بنسبة 80%.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران: "يأتي الأداء القوى للعربية للطيران خلال الربع الثالث من هذا العام ليعكس مدى فعّالية الاستراتيجية التشغيلية والتجارية القوية للشركة، بالاضافة الى التزامنا الدائم بتقديم افضل خيارات السفر الجوي المدفوعة بالقيمة المضافة. ويسرنا تسجيل الشركة أرباح قوية للربع الثالث والتي جاءت مدعومة بزيادة الطلب على السفر الجوي واجراءات ضبط التكاليف التي أعتمدها فريق الادارة".

وأضاف قائلاً: "حافظت العربية للطيران على نمو اعمالها القوي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، من خلال إطلاق العمليات التشغيلية للمشروع المشترك لها في أرمينيا فضلا عن إضافة وجهات ورحلات جديدة عبر شبكة وجهات الشركة العالمية. وتستمر العربية للطيران في اتباع استراتيجية نمو تعتمد على تنويع وتوسيع أعمالها، مع الاستثمار في المنتجات المبتكرة واعتماد المزيد من التدابير لضبط التكاليف".

واستطاعت العربية للطيران خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، من تحقيق أرباح صافية بلغت 867 مليون درهم، بزيادة قدرها 242% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووصلت ايرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 3.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 106% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وقدمت العربية للطيران خدماتها لأكثر من 9 مليون مسافر خلال الاشهر التسعة الأولى من 0222 انطلاقاً من مراكز عملياتها الست، بزيادة قدرها 118% مقارنتاً بالفترة المماثلة من عام 2021، بينما بلغ معدل إشغال المقاعد نسبة مرتفعة وصلت الى 79%.

واختتم الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني قائلاً: "بينما يشهد قطاع الطيران انتعاشاً قويا مدعوماً بزيادة الطلب على السفر الجوي، لا تزال صناعة الطيران العالمية تواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية كثيرة وأبرزها عدم اليقين تجاة تعافي الاقتصاد العالمي. وبالرغم من هذه التحديات المستمرة، إلا أننا على ثقة كاملة بنموذج العمل الذي نتبعه ومدى فعّاليته، مع تركيزنا الدائم على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات القيمة المضافة لعملائنا".

وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، اضافت العربية للطيران 10 طائرات جديدة الى اسطول طائراتها مع توسيع شبكة وجهاتها عبر إطلاق 14 وجهة جديدة من مراكز عملياتها في دولة الإمارات، والمغرب ومصر وأرمينيا. وفي شهر يونيو، احتفلت "فلاي آرنا" باطلاق عملياتها التشغيلية حيث تشغل الناقلة اليوم طائرتين من طراز إيرباص A320 وتقدم خدماتها إلى خمس وجهات انطلاقا من العاصمة يريفان. وفي شهر سبتمبر، وقعت مجموعة العربية للطيران إتفاقية مع "مجموعة دال" لاطلاق "العربية السودان"، شركة طيران اقتصادي جديدة في السودان. كما وحصلت "فلاى جناح" على شهادة المشغل الجوي وبدأت الشركة بتسيير رحلاتها في نوفمبر من العام الجاري الى خمس وجهات داخلية في باكستان. وأحتفلت "العربية أبوظبي" في يوليو بعامين من النجاح والنمو وتقديم خدماتها لأكثر من مليون مسافر منذ بدء عمليتها التشغيلية إنطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي. كما وحصلت العربية للطيران على جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي من فئة أربع نجوم لعام 2022 من قبل جمعية تجربة المسافرين (إيبيكس) والذي يعد أول برنامج في العالم لتقييم كامل عمليات شركات الطيران بناءً على آراء المسافرين.