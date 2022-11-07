«دييز» تنجز مشروع توسعة الطرق الداخلية في «دبي للسيليكون»

كشفت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عن إنجاز مشروع تطوير شبكة طرق واحة دبي للسيليكون الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة، بقيمة 50 مليون درهم، وذلك في إطار المشروعات التنموية المستمرة التي تطلقها الواحة باستمرار لتلبية احتياجات مجتمع الواحة وتوفير أفضل البيئات الداعمة لكل أفراده ومؤسساته على السواء.

وتضمّن الإنجاز الجديد ربط شبكة الطرق الداخلية للواحة مع طريق دبي العين بما يقارب من 2.4 كيلومتر تقريباً، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فضلا عن توسيع مسارات الشوارع المؤدية إلى التقاطع بحيث تصبح خمسة مسارات، وتطوير ممرات للمشاة وطرق الخدمة على جانبي الطريق، لسهولة الوصول إلى واحة دبي للسيليكون والمناطق السكنية والتجارية المحيطة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والمدينة الذكية في «دييز»، المهندس معمر الكثيري، إن «إنجاز مشروع توسعة واستحداث الطرق الداخلية وربطها بالطريق الرئيسي دبي - العين، يأتي في إطار حرص (دييز) على تطوير البنية التحتية الأساسية وتحقيق انسيابية عالية في الحركة المرورية بالواحة وربطها مع شارع دبي -العين، الذي يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص حسب الاحصاءات الرسمية».

