اتفاقية تتيح ربط منظومتي الـ «بلوك تشين» بين دبي وبوسان الكورية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن تعزيز علاقاته مع الجهات الفاعلة في قطاع الـ«بلوك تشين» في كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أنه يهدف من هذه الخطوة إلى دعم مساعي تطوير تقنيات «بلوك تشين» و«الويب 3»، وتحفيز تبنّي واعتماد تلك التقنيات على مستوى العالم.

وأفاد المركز في بيان أمس، بأنه خلال حملته الترويجية التي استمرت يومين في مدينتي سيؤول وبوسان، وقّع مذكرة تفاهم مع مدينة بوسان الكورية، حيث سيعمل الطرفان بموجبها على ربط منظومتي الـ«بلوك تشين» في كل من دبي وبوسان، عبر استضافة فعاليات منتظمة لمشاركة المعارف والخبرات، وتوطيد العلاقات بين الشركات العاملة في مجالات التشفير والـ«بلوك تشين» و«الويب 3» في المدينتين.

وأشار المركز إلى أنه كان حاضراً خلال حملته الترويجية في فعالية «أسبوع البلوك تشين في بوسان»، التي تتصدر أكبر فعاليات الـ«بلوك تشين» في آسيا

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، في كلمته خلال الفعالية، إن «تقنيات الـ(بلوك تشين) و(الويب 3)، تستحدث تحولات ثورية في مختلف الصناعات والقطاعات في جميع أنحاء العالم، بدايةً من التمويل والرعاية الصحية والألعاب، ووصولاً إلى العمليات التجارية، مثل إدارة سلسلة التوريد وبيع السلع والخدمات».

وأضاف: «بينما نسعى إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة لتقنيات الـ(بلوك تشين) و(الويب 3) على الخريطة الدولية، أرى أن هناك فرصة كبيرة لتعزيز أواصر التعاون بين دبي وكوريا الجنوبية في سبيل النهوض بهذا القطاع العالمي».

من جانبه، قال عمدة مدينة بوسان الحضرية، بارك هيونغ جون، إن «بوسان تتمتع بإمكانات هائلة تُمكنها من أن تصبح مركزاً إقليمياً لتطوير قطاع تقنيات الـ(بلوك تشين)، حيث قد أتت شراكتنا المثمرة مع مركز دبي للسلع المتعددة لتعزيز هذه الإمكانات».