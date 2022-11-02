23 مليار درهم حجم استثمارات «الإنشاءات البترولية»

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية، أحمد الظاهري، أن حجم مشروعات واستثمارات الشركة يبلغ حالياً 23 مليار درهم داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقال الظاهري في تصريحات للصحافيين على هامش معرض «أديبك 2022»، إن الشركة تعمل حالياً ضمن خطط الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال مشروع التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة تخزينه في ماليزيا، لافتاً إلى أن المشروع في مراحل الدراسات الهندسية حالياً، إضافة إلى مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة.

وأضاف الظاهري: «هناك أسواق أخرى يجري دراستها حالياً مثل الأسواق المصرية والليبية والهندية، إذ تم توقيع عدد من الاتفاقات، إضافة إلى عمل الشركة في الأسواق الرئيسة بدولة الإمارات والسعودية والكويت، ودخول سوقي تايوان وماليزيا».

وأكد أن الشركة وخلال 50 عاماً من الإنجازات، استطاعت أن تحقق المركز الأول بوصفها أفضل شركة في مجال الإنشاءات البترولية في الشرق الأوسط.

وكشف الظاهري أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من المشروعات بفضل الزخم الذي تشهده السوق المحلية.

وقال إن مشاركة الشركة في برنامج القيمة المضافة يعد من الأفضل على مستوى الدولة، حيث يعمل حالياً نحو 300 مواطن في قطاعات مختلفة بالشركة.

وأشار الظاهري إلى أن الإنشاءات البترولية تغطي نحو 60% من السوق المحلية بالمشروعات القائمة حالياً، فيما تتطلع للدخول إلى قطاعات أخرى مثل البتروكيماويات.

وكشف عن مشروعات متراكمة بقيمة 23 مليار دولار، ومجموعة مشروعات بقيمة 22 مليار دولار في مراحل تقديم العطاءات، لافتاً إلى وضع حجر الأساس لساحة تصنيع جديدة في ميناء رأس الخير في السعودية، والتي تبرهن على عامل الثقة التي يوليها المتعاملون بقدرات الشركة.

وأشار كذلك إلى عقد قيمته 2.23 مليار دولار من «شركة أرامكو السعودية» يشمل حزمتين من مشروع حقل «زلف» البحري، ومشروعات تطوير حقول رئيسة هي: منيفة، والجعيمة، والجافورة، بإجمالي أكثر من 3.226 مليارات دولار، وعقد قيمته 946 مليون دولار يشمل أعمال الهندسة والإنشاء والتوريد والتركيب والتشغيل لمشروع التطوير المستدام لحقل «أم الشيف» الاستراتيجي لصالح شركة أدنوك، فضلاً عن عقد قيمته 548 مليون دولار يشمل أعمال الهندسة والإنشاء والتوريد لبناء خط غاز رئيس جديد في حقل «زاكوم السفلي»، وعقد قيمته 515 مليون دولار لمشروع تطوير حقل «دلما» للغاز لمصلحة «أدنوك».