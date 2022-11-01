«تعليم القابضة» تعلن نيتها طرح أسهمها في سوق دبي المالي

أعلنت «مجموعة تعليم القابضة»، المتخصصة في تقديم الخدمات التعليمية من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في الدولة، وتمتلك محفظة تضم 26 مدرسة، نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي، بما في ذلك الطرح المخصص لجهاز الإمارات للاستثمار.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم إنشاء «سجل أوامر الاكتتاب» من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من المستثمرين المحترفين على النحو المحدد.

وتسعى «تعليم» إلى جمع رأسمال إجمالي قدره 750 مليون درهم من خلال هذا الطرح، حيث تعتزم استخدام حصيلة عائدات الطرح لتوسيع القطاع «K-12» من الروضة إلى المرحلة الثانوية.

شرائح الطرح

ويشمل الطرح المستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى)، والمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، والموظفين، وأولياء الأمور المؤهلين (الشريحة الثالثة)، فيما سيتم فتح باب الاكتتاب في 10 نوفمبر2022، ويغلق للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والموظفين وأولياء الأمور المؤهلين في 16 نوفمبر2022، وللمستثمرين المؤهلين في 17 نوفمبر2022.

موعد الإجراء

وتحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، فيما من المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 29 نوفمبر 2022.

فرصة استثمارية

وقال رئيس مجلس إدارة «تعليم»، خالد الطاير، إن الطرح العام الأولي يوفر فرصة استثمارية فريدة للمستثمرين للمشاركة في المرحلة التالية من نمو المجموعة من خلال توسيع شبكة مدارسها «K-12»، ما يوفر للمجموعة منصة تُلهم الطلاب وتسهم في تمكينهم من أجل اليوم والغد.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تعليم»، آلان ويليامسون، إن «تعليم» تعمل في أحد أسرع أسواق التعليم نمواً في العالم للمراحل من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وهي سوق مدعومة بمحركات اقتصادية قوية وطموح حكومي. وأضاف: «توفر محفظتنا المكونة من 10 مدارس متميزة و16 مدرسة من مدراس الشراكات الحكومية فرصاً متنوعة لأكثر من 27 ألف طالب وأكثر من 3000 موظف، وتتيح للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في شريحتين متميزتين وسريعتي النمو في سوق التعليم في دولة الإمارات».

مجموعات المستثمرين

ووفقاً لـ«تعليم»، فإن هناك ثلاث مجموعات واسعة من المستثمرين المؤهلين للاكتتاب. ويمكن لكل مجموعة الاكتتاب من خلال الشريحة الخاصة بها، إذ سيتم تخصيص نسبة 10% من رأسمال الشركة المصدر للشريحة الأولى والتي تقتصر على الأفراد الذين لديهم «رقم مستثمر» صالح في سوق دبي المالي، ورقم حساب بنكي إماراتي، فيما سيتم تخصيص نسبة 88% من أسهم الطرح للشريحة الثانية والتي تقتصر على «المستثمرين المحترفين»، وتخصيص نسبة 2% من أسهم الطرح للشريحة الثالثة والتي تقتصر على الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين.

وسيتم حجز نسبة 5% من أسهم الطرح لـ«جهاز الإمارات للاستثمار»، كجزءٍ من الشريحة الثانية، ووفقاً لقانون الشركات المعمول به في دولة الإمارات.