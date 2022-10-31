الربع الثالث من 2022 الأفضل أداءً في تاريخ عقارات دبي

يستمر السوق العقاري في دبي في تحقيق طلب عالي وبشكل ملحوظ على المنازل الفاخرة خاصةً خلال الربع الثالث من هذا العام الذي يعتبر الربع الأفضل أداءً في تاريخ سوق عقارات دبي، فقد بلغت قيمة مبيعات العقارات 70 مليار درهم، بزيادة قدرها 18% على أساس ربع سنوي و64.5% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2021. منذ بداية عام 2022، قفزت مبيعات العقارات بنسبة 60% لتصل إلى 68،500 صفقة عقارية بلغت قيمتها حوالي 184 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 77٪ عما كان عليه العام الماضي.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن موقع DXBinteract.com عن زيادة الإيجارات بنسبة 22 % في المتوسط في جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى ارتفاع جميع فئات العقارات باستثناء الفلل الجاهزة التي تراجعت بنسبة (7%) مقارنةً بالعام الماضي.

وبحسب بيانات التقرير تراجعت معاملات الرهن العقاري بنسبة 5% إلى 5650 صفقة، بالرغم من ذلك ارتفعت القيمة بنسبة 12.4% لتصل إلى 31.5 مليار درهم مقابل الربع الثالث لعام 2021.

وفي هذا الصدد، قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة "أوراتك": "يعتبر الربع الثالث من عام 2022 الأفضل أداءً في تاريخ السوق العقاري في دبي حيث شهدنا إنجاز مشاريع كبيرة في مناطق مختلفة من الدولة، وارتفعت قيمة الصفقات التي تزيد قيمتها عن 100 مليون درهم بنسبة 49% تقريباً مقابل الرقم القياسي المسجل في عام 2014، كما ارتفعت بنسبة 56% للعقارات التي تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم مقارنةً بأفضل أداء سابق في عام 2015".

يشار إلى أنه تم إنجاز 22 مشروعا جديدا في الربع الثالث من العام يتكون من أكثر من 5380 وحدة، توزعت بشكل رئيسي بين داماك العقارية عن 1560 وحدة، عزيزي للتطوير1192 وحدة، و 954 وحدة لإعمار.