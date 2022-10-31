"تعليم القابضة" تعلن نيتها طرح أسهمها في سوق دبي المالي

أعلنت اليوم مجموعة تعليم القابضة، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في الدولة والتي تمتلك محفظة تضم 26 مدرسة، نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي بما في ذلك الطرح المخصص لجهاز الإمارات للاستثمار.



وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من المستثمرين المحترفين على النحو المحدد.



وتسعى مجموعة "تعليم" إلى جمع رأس مال إجمالي قدره 750 مليون درهم من خلال هذا الطرح، حيث تعتزم الشركة استخدام حصيلة عوائد الطرح لتوسيع القطاع المتميز K-12 من الروضة إلى المرحلة الثانوية.



ويشمل الطرح المستثمرين الأفراد /الشريحة الأولى/ والمستثمرين المحترفين /الشريحة الثانية/ والموظفين وأولياء الأمور المؤهلين /الشريحة الثالثة/، وسيتم فتح باب الاكتتاب في 10 نوفمبر2022 وسيغلق باب الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والموظفين وأولياء الأمور المؤهلين في 16 نوفمبر2022، وفي 17 نوفمبر2022 للمستثمرين المؤهلين.



وتحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة "هيئة الأوراق المالية والسلع"، فيما من المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 29 نوفمبر 2022.



وقال خالد الطاير رئيس مجلس إدارة "تعليم": "نفخر باتخاذ تعليم هذه الخطوة الهامة في مسيرة نموها. ويوفر الطرح العام الأولي فرصة استثمارية فريدة للمستثمرين للمشاركة في المرحلة التالية من نمو المجموعة من خلال توسيع شبكة مدارسها K-12 المتميزة، بما يوفر للمجموعة منصة تُلهم الطلاب وتسهم في تمكينهم من أجل اليوم والغد".



من جانبه، قال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لـمجموعة "تعليم": "تعمل تعليم في أحد أسرع أسواق التعليم نمواً في العالم للمراحل من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وهي سوق مدعومة بمحركات اقتصادية قوية وطموح حكومي، ونفخر بأن نكون مجموعة المدارس الوحيدة المشاركة في جميع برامج الشراكة الحكومية الثلاثة في الإمارات."



وأضاف : " توفر محفظتنا المكونة من 10 مدارس متميزة و16 مدرسة من مدراس الشراكات الحكومية فرصاً متنوعة لأكثر من 27 ألف طالب وأكثر من 3000 موظف ، وتتيح للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في شريحتين متميزتين وسريعتي النمو في سوق التعليم في دولة الإمارات".



وهناك ثلاث مجموعات واسعة من المستثمرين المؤهلين للاكتتاب. يمكن لكل مجموعة الاكتتاب من خلال الشريحة الخاصة بها، حيث سيتم تخصيص نسبة 10% من رأس مال الشركة المصدر للشريحة الأولى والتي تقتصر على الأفراد الذين لديهم رقم مستثمر صالح في سوق دبي المالي ورقم حساب بنكي إماراتي، فيما سيتم خصيص نسبة 88% من أسهم الطرح للشريحة الثانية والتي تقتصر على "المستثمرين المحترفين"، فيما سيتم تخصيص نسبة 2% من أسهم الطرح للشريحة الثالثة والتي تقتصر على الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين.



وسيتم حجز نسبة 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار كجزءٍ من الشريحة الثانية، ووفقاً لقانون الشركات المعمول به في دولة الإمارات.