«ذا بريدج تيك» تنطلق في دبي لتسريع ذكاء الأعمال

أكد رائد الأعمال الشاب أيمن قدورة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «ذا بريدج تيك» في دبي، «أن دبي أصبحت وجهة عالمية للتكنولوجيا، لذلك اخترنا العمل فيها للتسهيلات المقدمة ولآفاق النجاح الواسعة التي نسعى لها، وتعمل شركتنا على تطوير تقنيات مبتكرة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وشبكات الكمبيوتر وإدارة النظام والشبكات الاجتماعية، وأولويتنا القصوى دائما هي إرضاء عملائنا».

وأشار قدورة إلى أن شركته تعمل في مجال ذكاء الأعمال، وتقدم «ذا بريدج تيك» حلولاً علمية وتكنولوجية رقمية، بصفتها مطورة للذكاء الاصطناعي، مع دمج الخبرة التقنية مع ذكاء الأعمال، ما يتيح لها تحليل السوق والتصرف بشكل مناسب وإنشاء منتج تقني مطلوب، مع تطوير يناسب الاحتياجات.

وقال قدورة: "رغم مواصلة المؤسسات التكنولوجية في المنطقة الابتكار بسرعة فائقة، لا يزال نقص التفاصيل المتعلقة ببيانات المعاملات يشكل عائقاً كبيراً أمام القطاع، ومن ثم تداركنا الأمر، حيث يعمل لدى الشركة فريق من المحترفين يعرفون كيفية إنشاء البنية التحتية وتوفير التطبيقات وإدارة التكاليف".

يذكر أن ذكاء الأعمال هو العملية التي تستخدم بها المؤسسات الاستراتيجيات والتقنيات لتحليل البيانات الحالية والتاريخية، بهدف تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتوفير ميزة تنافسية. بمجرد تحديد خطتك الاستراتيجية، برامج ذكاء الأعمال تبقيك على المسار الصحيح لاتخاذ قرارات أفضل، حيث توفر مجموعات بيانات ذكاء الأعمال العنصر التشغيلي لدعم استراتيجيتك.