«تيكوم»: 51% نمواً في الأرباح الصافية خلال 9 أشهر

أعلنت «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز TECOM، التي تمتلك وتدير مجمّعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، عن نتائجها المالية للربع الثالث، وفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

الربع الثالث

وأظهرت النتائج المالية للربع الثالث من عام 2022، ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 12.48% على أساس سنوي إلى 490 مليون درهم، مدفوعة بزيادة معدلات الإشغال على مستوى محفظة الأصول، لاسيما المساحات المكتبية والمستودعات وسكن العاملين.

كما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، خلال الربع الثالث، بنسبة 26.76% على أساس سنوي إلى 364 مليون درهم، ما أسهم في تحسين هوامش الربح.

بدوره، ارتفع صافي الأرباح للربع الثالث بنسبة 70% على أساس سنوي إلى 212 مليون درهم.

نتائج تسعة أشهر

وبحسب النتائج المالية للمجموعة عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 1.48 مليار درهم، بفضل النمو القوي في جميع قطاعات الأعمال.

وكشفت «تيكوم» أنه وحتى 30 سبتمبر 2022، استقرّت معدلات إشغال الأصول التجارية والصناعية عند 83.5%، مسجّلة نمواً للربع الثالث على التوالي، وبزيادة فارقة مقارنة بمعدلات الإشغال المسجّلة بنهاية عام 2021 والتي بلغت 78.3%.

وأرجعت هذا النمو المطرد في معدلات الإشغال، إلى النسبة العالية للاحتفاظ بالمتعاملين، وزيادة عدد المتعاملين الجدد عبر محفظة الأصول، بفضل النمو والتنويع الاقتصادي المستمر في دبي.

بدورها، نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 1.09 مليار درهم، بفضل نمو الإيرادات، وتحسّن جودتها من جميع قطاعات الأعمال، فضلاً عن انخفاض النفقات التشغيلية.

كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 51% على أساس سنوي إلى 639 مليون درهم، مدعوماً بالنمو القوي في الإيرادات، وانخفاض النفقات التشغيلية والإدارة المالية المُحكمة.

من جهتها، ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 864 مليون درهم (1.228 مليون درهم خلال الـ12 شهراً الماضية)، واستقرّت نسبة القرض إلى القيمة عند 16%، كما استقرّ معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر لـ12 الماضية، وهو مؤشر لقياس الرافعة المالية، عند 2.2 مرة.

توزيع أرباح

وذكرت «مجموعة تيكوم» أن مجلس الإدارة أوصى في 14 أكتوبر 2022 بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم (أربعة فلوس للسهم الواحد)، وهي الدفعة الأولى من الأرباح المقترحة بقيمة 400 مليون درهم للنصف الثاني من عام 2022، بحسب سياسة توزيع الأرباح، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

تحسّن الأداء

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول: «تواصل (مجموعة تيكوم) تسجيل نمو قوي في الإيرادات والأرباح منذ بداية العام، لاسيما التحسّن الملموس في أدائها خلال الربع الثالث، ما يعكس قدرتها على المضي قدماً في استراتيجية نموها الرامية إلى زيادة نمو صافي قيمة الأصول، وتحقيق أفضل عائدات ممكنة للمساهمين».

وأضاف: «تمثل الزيادة في معدلات الإشغال عبر محفظتنا مؤشراً على النمو القوي في مستوى الطلب في سوق العقارات التجارية، والمدفوع بالازدهار الاقتصادي في دبي والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال، وجذب أفضل المواهب العالمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وأكد أن «مجموعة تيكوم»، كونها تملك وتدير أكبر محفظة من العقارات التجارية في دبي، تتمتع حالياً بموقع مثالي وقدرات استثنائية للاستفادة من النمو الاقتصادي المستمر، وبيئة العمل الإيجابية عبر القطاعات الحيوية الستة التي تركز عليها في خدماتها.

ارتفاع الإيجارات

وتابع: «سيواصل ارتفاع إيجارات الأصول التجارية، ومستويات الإشغال القوية المساهمة، في زيادة وتيرة نمو الإيرادات في قطاع التأجير التجاري، بينما ستدعم محرّكات النمو والاستراتيجيات الحكومية الواعدة على المدى المتوسط في مجالات الصناعة والبناء والخدمات اللوجستية، تحسين أداء قطاعات التأجير الصناعي وتأجير الأراضي، وخدمات القيمة المضافة للمجموعة». وأضاف: «بفضل محفظة أصولنا المتوازنة وخدماتنا الشاملة والمتكاملة، فإننا نتطلع بثقة وتفاؤل كبيرين إلى الحفاظ على أدائنا المالي القوي، رغم التحديات وتقلبات الأسواق العالمية، كما سنواصل دورنا وإسهاماتنا في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة جاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم».