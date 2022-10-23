%100 من إنتاج دبي من المياه المحلاة في 2030 من مزيج «طاقة نظيفة»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن تعيين ائتلاف شركات يضم كلاً من: «ديلويت»، و«دبليو إس بي»، و«أديلشو غودارد»، لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية المياه ضمن «مجمع حصيان» بقدرة 120 مليون غالون يومياً، في وقت أكدت فيه أن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة.

استدامة الموارد

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل في «مجمع حصيان» بتقنية «التناضح العكسي»، يُعد أول مشروع تنفذه الهيئة بنظام المنتج المستقل للمياه (IWP)، وسيتم تشغيله على مراحل خلال عامي 2025 و2026.

وأضاف: «لدينا في دبي رؤية شاملة لاستدامة موارد المياه انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، وفي إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، التي تركز على تعزيز الموارد المائية، واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».

وأكد العمل على بناء محطات إنتاج المياه باستخدام تقنية «التناضح العكسي»، نظراً لأنها تحتاج لطاقة أقل مقارنة بتقنية «التقطير الومضي متعدد المراحل»، ما يجعله خياراً أكثر استدامة لتحلية مياه البحر.

طاقة نظيفة

وأوضح الطاير أن الهيئة تعتمد على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر، باستخدام أحدث تقنيات «التناضح العكسي»، التي تتميز باستهلاك أقل من الطاقة.

ولفت إلى أنه ووفق الاستراتيجية الموضوعة، فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة، والاعتماد على استخدام الحرارة المفقودة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً في ما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه. وقال إن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر نحو 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 44 مليون طن من انبعاثات الكربون.

ووفقاً لـ«ديوا»، تشمل الخدمات الاستشارية التي سيقدمها الائتلاف: إعداد الوثائق الخاصة بالعطاءات والمناقصات، وجذب اهتمام سوق الاستثمار والتطوير، وصياغة نموذج التمويل، وإدارة وتقييم تقديم عروض العطاءات، وتطوير الاتفاقيات التكميلية، والمشاركة في المفاوضات التجارية، وإبرام اتفاقية شراء المياه مع المطور.