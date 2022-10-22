وكالات سفر: 50% ارتفاعاً في أسعار رحلات الطيران لشهر ديسمبر

قدّمت وكالات سياحة وسفر، خمس نصائح أساسية لحجز تذاكر الطيران للرحلات الجوية، انطلاقاً من السوق المحلية، بالتزامن مع فصل الشتاء وموسم العطلات، وذلك لتفادي الزيادة في الأسعار، لافتة إلى فروق كبيرة بين أسعار الطرح الأولي للتذاكر، والحجوزات التي تتم قبل موعد السفر بأيام قليلة.

ونصحت الوكالات، عبر «الإمارات اليوم»، بالتخطيط المبكر للتعرف إلى أوقات الذروة، فضلاً عن اعتماد تواريخ ومواعيد مرنة لحجوزات السفر والرحلات، والاستفادة من العروض الترويجية، مع ضرورة مراقبة الأسعار باستمرار.

وقال رئيس «شركة العابدي القابضة للسياحة والسفر»، سعيد العابدي، إن «القاعدة الأبرز للحصول على تذاكر طيران بأسعار مخفضة هي الحجز المبكر، والاستفادة من العروض الترويجية التي تطلقها شركات الطيران والوكالات، وخصوصاً الموسمية منها»، مشيراً إلى أن «أسعار التذاكر ترتفع تدريجياً كلما اقترب موعد الرحلة، وقد تصل الفروقات بين أسعار المقاعد إلى أكثر من 100% بناء على توقيت الحجز».

وشدد العابدي، على أهمية إجراء بحث كاف قبل إجراء الحجز، فهذه العملية تتيح للمتعامل التعرف إلى مختلف الخيارات، وطبيعة الأسعار والأيام التي يزداد فيها الطلب إلى الوجهة المقصودة، لافتاً إلى أن مراقبة الأسعار باستمرار تتيح أيضاً الحصول على صفقات مناسبة، ومشيراً إلى أن الزيادات في أسعار التذاكر للرحلات، التي تتزامن مع أوقات الذروة، خلال ديسمبر المقبل، تراوح بين 40 و50% مقارنة بمستوياتها المعتادة، إلا أنها في المتوسط تبقى أقل من مستويات الأسعار خلال ذروة الصيف.

وقال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس»، في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور، إن «الحجز المبكر لشراء تذاكر السفر، خلال فترات الذروة، له مزايا عدة، وخصوصاً الأسعار، وفي السنوات الماضية، بات واضحاً أن ثقافة التخطيط المبكر للسفر، أصبحت أكثر انتشاراً لدى قطاع واسع من المسافرين، كما أن وجود الأسعار المرنة لدى شركات الطيران، يلغي التردد عند المسافرين، لمعرفتهم أن السعر الذي اختاروه، يتيح لهم تغيير الحجز في حالة حصول أي طارئ».

وأوضح منصور، أن اعتماد تواريخ مرنة، له أيضاً أهمية كبيرة في الحصول على أفضل الصفقات، إلى جانب أن الاشتراك في رسائل التنبيه الإلكترونية، التي ترسلها شركات الطيران والمواقع الشبكية، بخصوص آخر الصفقات المتاحة، يوفر للمتعاملين آلية فورية للاستفادة منها، ومعرفة مزاياها، مع الابتعاد عن أيام الذروة الأكثر طلباً.

وأضاف أن «أسعار التذاكر، لأيام الذروة خلال ديسمبر المقبل، أعلى بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بمستوياتها المعتادة حالياً، خصوصاً إلى بعض الوجهات الأكثر طلباً وشعبية بالنسبة للسوق الإماراتية».

وأشار إلى أن «أسعار التذاكر ترتفع بنسب ملحوظة خلال فترة مواسم السفر، وقد تكون أسعار الحجوزات الأخيرة باهظة، خصوصاً إلى وجهات محددة، عليها طلب متواصل طوال العام»، لافتاً إلى أنه يمكن أيضاً البحث عن رحلات إلى مطارات قريبة من الوجهة المقصودة، في حال كانت الأسعار أقل تكلفة.

وتابع منصور: «نحن مقبلون على أحد مواسم الذروة، خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، ومع ازدياد الطلب، ترتفع الأسعار، والعكس صحيح»، لافتاً إلى أنه «خلال هذه الفترة، نتوقع معدلات تدفق سياحي كبيرة إلى الدولة، حيث ترتفع أعداد السياح بشكل كبير، خلال هذه الفترة، وتعتبر دبي مقصداً مفضّلاً لجميع الأسواق حول العالم، وخصوصاً خلال مناسبة رأس السنة».

في سياق متصل، قال المدير التنفيذي لشركة «دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي، إن «المؤشرات الحالية تدل على موسم سفر مزدحم، من وإلى دولة الإمارات، خلال فصل الشتاء، بالتزامن مع الإجازات والأعياد، وأيضاً الطلب الكبير على قضاء عطلات داخل الدولة»، لافتاً إلى أن هذا الطلب سينعكس بشكل واضح على أسعار تذاكر الطيران.

وأضاف أهلي: «عندما تتخطى مستويات الطلب، المعروض المتاح من المقاعد على الرحلات، فإننا نتوقع ارتفاعات كبيرة في أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات، ابتداء من نهاية نوفمبر المقبل»، مستبعداً أن يصل متوسط أسعار التذاكر إلى المستويات المسجلة في ذروة الصيف الجاري.

وقال: «بدأت أسعار التذاكر بالارتفاع تدريجياً للرحلات التي سيتم تشغيلها في الأسبوع الأخير من نوفمبر، وحتى نهاية العام»، لافتاً إلى أن «الزيادات في متوسط الأسعار، بالنسبة إلى هذه الرحلات تراوح بين 30 و50%، مقارنة بمستوياتها الحالية، إلا أنها سترتفع بمعدلات أكبر، بالنسبة للحجوزات التي تتم في آخر لحظة»، مضيفاً: «بالنسبة إلى بعض الأيام، وتحديداً في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، بالتزامن مع الإجازات، فإن الأسعار أعلى بنسب أكبر».

وأضاف أهلي أن «الأسعار تتباين من وجهة إلى أخرى، بحسب معدلات الطلب، كما أن أسعار الرحلات لبعض الأيام أعلى مقارنة بأوقات أخرى، لافتاً إلى أهمية الحجز المبكر منذ الآن بالنسبة لرحلات ديسمبر، لتفادي الزيادات الكبيرة المتوقعة في الأسعار، خصوصاً إلى الوجهات الأكثر طلباً، من دولة الإمارات وإليها، مع تحديد ميزانية للسفر والتكاليف المتوقعة. «القاعدة الأبرز للحصول على تذاكر طيران بأسعار مخفضة هي الحجز المبكّر». سعيد العابدي:

«دبي تعتبر مقصداً مفضلاً لجميع الأسواق حول العالم، خصوصاً خلال مناسبة رأس السنة».

صلاح منصور:

«المؤشرات الحالية تدل على موسم سفر مزدحم، من وإلى دولة الإمارات، خلال فصل الشتاء». بدر أهلي: