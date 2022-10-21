52 % نسبة توطين «المراقبة الجوية» في مركز الشيخ زايد للملاحة

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن وصول نسبة التوطين في قطاع المراقبة الجوية إلى 52% في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية التابع لها. واحتفلت الهيئة، أمس، باليوم العالمي للمراقبين الجويين، الذي يصادف 20 أكتوبر من كل عام، برعـاية مديرها العام سيـف محمد السويدي.

وشمل الاحتفال المراقبين الجويين في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، وجميع المراقبين الجويين في دولة الإمارات، تقديراً لدورهم المهم وعطائهم اللامحدود في إدارة الحركة الجوية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ولفتت الهيئة إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي إيماناً منها بأهمية دور المراقب الجوي، حيث تعتبر مهنة المراقب الجوي من أكثر المهن التي تحمل على عاتقها مسؤوليـة كبيرة، فهو المسؤول عن تأمين سلامة الأجواء في الدولة، من خلال إدارة الحركة الجوية بحرفية وفعّالية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي من خلال تزويد المراقب الجوي بأحدث التقنيات في نظم الملاحة الجوية والاتصال، وتمكينه بها، من أجل المحافظة على المكانة التي تبوأتها الدولة بين دول العالم في تطبيق أعلى معايير السلامة. ولفتت «الطيران المدني» إلى أن أجواء دولة الإمارات تعتبر من الأشد ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط، وأكثرها كثافةً، في وقت أسهمت فيه كفاءة ومرونة مراقبي الحركة الجوية العالية في رفع جودة الخدمات المقدمة. كما قامت الهيئة العامة للطيران المدني، متمثلة بقطاع خدمات الملاحة الجوية، بتدريب واستقطاب كوادر وطنيـة ذات مهارات عالية لمواكـبة النمو السريع الذي يشهده قطاع الطيـران، وذلك من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة.