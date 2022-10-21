«دبي الدولي» يستعد لاستقبال 2.1 مليون مسافر خلال 10 أيام

كشفت مؤسسة مطارات دبي أن مطار دبي الدولي سيشهد زيادة ملحوظة في حركة المسافرين خلال الأيام الـ10 المقبلة، بالتزامن مع عطلة منتصف العام الدراسي، مقدمة عدداً من النصائح والإرشادات لضمان تجربة سفر سلسلة ومريحة لجميع المسافرين.

موسم مزدحم

وأكدت المؤسسة في بيان أن أعداد المسافرين شهدت انتعاشاً ملموساً، لتسجل حركة مماثلة لمستويات عام 2019، بفضل الانتعاش القوي الذي شهده قطاع السفر خلال عام 2022، ما يجعل هذا الموسم الأكثر ازدحاماً منذ جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19).

ووفقاً لبيانات «مطارات دبي»، فإن من المتوقع أن تصل حركة المرور إلى نحو 2.1 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال الفترة بين 21 و30 أكتوبر الجاري، ليصل متوسط عدد المسافرين اليومي إلى 215 ألف مسافر من دبي وإليها.

كما من المتوقع أن يشهد المطار حركة كبيرة في أعداد المسافرين في 30 أكتوبر باستقبال نحو 259 ألف مسافر، ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاماً خلال هذه الفترة.

البوابات الذكية

ونبهت «مطارات دبي» إلى ضرورة الاطلاع على آخر التحديثات حول لوائح وشروط السفر في الوجهة المقصودة، والتأكد من الوثائق الضرورية للسفر مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار.

وأوضحت أنه يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام «البوابات الذكية» لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر، والاستمتاع برحلة مريحة بصحبة عائلاتهم.

تعيينات جديدة

إلى ذلك، أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن تعيينات جديدة ضمن فريق الإدارة العليا، إذ تم تعيين كل من عمر بن عدي في منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا والبنية التحتية، وعيسى الشامسي في منصب النائب الأول للرئيس لعمليات مباني المسافرين، ومعتز رشدي في منصب النائب الأول للرئيس للشؤون المالية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتطوير في «مطارات دبي»، مشاري البناي: «يتمتع هؤلاء القادة بخبرات واسعة وسجل حافل من الإنجازات في مؤسستنا، لذا، سيواصلون من خلال مواقعهم الجديدة تحقيق الأهداف الرئيسة للمؤسسة، وتقديم إضافة نوعية للضيوف والشركاء الاستراتيجيين»، مشدداً على استراتيجية المؤسسة في تمكين الكفاءات القيادية المستقبلية.

وزن الحقائب واستخدام «مترو دبي»

شددت «مطارات دبي» على ضرورة التأكد من وزن الحقائب، ومراجعة وثائق السفر قبل الخروج من المنزل، لتوفير الوقت، وإنهاء كل الاستعدادات قبل الوصول إلى منطقة التفتيش الأمني، فضلاً عن استخدام «مترو دبي» للوصول إلى المطار أو مغادرته، لتفادي الحركة المرورية المزدحمة.

ولفتت كذلك إلى أن دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول لمبنى المسافرين (3) يقتصر على وسائل النقل العام والمركبات التابعة للسلطات المعنية، داعية أفراد العائلة والأصدقاء إلى استخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار، أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين.

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ألف مسافر متوسط عدد المسافرين اليومي.. و30 أكتوبر الأكثر ازدحاماً بنحو 259 ألف مسافر.