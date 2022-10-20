"دبي الدولي" يستعد لاستقبال 2.1 مليون مسافر خلال 10 أيام

قالت مؤسسة مطارات دبي إن مطار دبي الدولي سيشهد زيادة ملحوظة في حركة المسافرين خلال العشرة أيام المقبلة، بالتزامن مع عطلة منتصف العام الدراسي.

وأضافت المؤسسة في بيان، شهدت أعداد المسافرين انتعاشاً ملموساً لتسجل حركة مماثلة لمستويات عام 2019 بفضل الانتعاش القوي الذي شهده قطاع السفر خلال عام 2022، ما يجعل هذا الموسم الأكثر ازدحاماً منذ الوباء. ووفقاً لبيانات مطارات دبي، من المتوقع أن تصل حركة المرور إلى نحو 2.1 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال الفترة بين 21 وحتى 30 أكتوبر الجاري، ليصل متوسط عدد المسافرين اليومي إلى 215 ألف مسافر من وإلى دبي. كما من المتوقع أن يشهد المطار حركة كبيرة في أعداد المسافرين في 30 أكتوبر باستقبال حوالي 259 ألف مسافر، ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاماً خلال هذه الفترة.