سوق أبوظبي العالمي يعلن رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد لأسبوع أبوظبي المالي 2022 .. ويكشف عن أبرز الشركاء والمؤسسات الداعمة للحدث

أعلن سوق أبوظبي العالمي المركز المالي الدولي في أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وG42، اليوم عن رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي .. لأسبوع أبوظبي المالي 2022 الذي سيقام خلال الفترة من 14 حتى 18 نوفمبر المقبل ، كما تم اليوم الكشف عن أسماء الداعمين والشركاء الرئيسيين للحدث الذي سيشكل علامة فارقة إضافية للإمارة.



جاء الإعلان، خلال فعالية استضافها سوق أبوظبي العالمي بحضور مجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية المشاركة في الحدث، ومؤسسات وشركات إقليمية وعالمية وممثلي وسائل الإعلام.



وقد حظي "أسبوع أبوظبي المالي" منذ الإعلان عن تنظيمه في العاصمة أبوظبي ، باهتمام إقليمي وعالمي واسع، ونجح في اجتذاب أكثر من 50 شريكًا، من بينهم شركاء داعمون ورعاة لفعاليات الأسبوع ووسائل إعلام ومنظمات وشركاء المنظومات الشاملة.



ومن أبرز الشركاء الرسميين لأسبوع أبوظبي المالي شركة مبادلة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك ” وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك أبوظبي الأول وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، إضافة إلى مكتب أبوظبي للاستثمار كشريك للاستثمار الأجنبي المباشر ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي كشريك الوجهات المثلى وشركة الاتحاد للطيران الناقل الجوي الرسمي للحدث. وذلك بالإضافة إلى مؤسسات عالمية كبرى من بينها، بنك WIO، وشركة "رولاند بيرجير" و"باينانس" و"نيكسو" و"ون كونيكت" و"بيريغرين" و"سيكيورانسي" و "إدلمان سميثفيلد" و"غرانت ثورنتون"، وآخرين، من الشركاء الذين سيساهمون في إبراز الدور الاستراتيجي لـ "أسبوع أبوظبي المالي" في معالجة تحديات رئيسية وطرح الأفكار والبرامج البناءة للمساهمة في صياغة أجندات القطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي.



ومن بين الشركاء الإعلاميين المعتمدين للحدث: قناة "سكاي نيوز عربية" و"ذا ناشيونال" و برنامج علوم الدار الخاص بقناة أبوظبي، والملحق الاقتصادي لصحيفة الاتحاد، وقناة "سي إن بي سي إنترناشيونال" و إذاعة "دبي آي" و"قناة Fintech TV"، و"فاست كومباني" الشرق الأوسط و"إنفستمنت مونيتور".



وقال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نفخر في سوق أبوظبي العالمي بالإعلان عن التقدم الكبير الذي حققته النسخة الأولى المنتظرة من "أسبوع أبوظبي المالي" عبر اجتذاب هذا العدد الكبير من الشركاء والرعاة من داخل أبوظبي ومن حول العالم. ومن شأن هذا الحشد الكبير من الشركاء، أن يلعب دوراً رئيسياً في دفع أجندة أبوظبي الاقتصادية من خلال منصة "أسبوع أبوظبي المالي" الاستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزًا ماليًا عالميًا ورائدًا".



وأضاف الزعابي: "نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولجميع الرعاة والشركاء، على تعاونهم من أجل إنجاح هذا الحدث المهم، ونتطلع إلى الترحيب بالعديد من أبرز الخبراء الماليين والمهنيين من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن حول العالم."



ويقام "أسبوع أبوظبي المالي" خلال الفترة من 14 حتى 18 نوفمبر 2022، وتنقسم فعالياته إلى 12 حدثًا، من المنتظر أن تجمع أكثر من 300 من خبراء الاستثمار من 30 دولة، يديرون أصولًا تصل قيمتها إلى نحو 14 تريليون دولار، إضافة إلى قادة الأسواق المالية العالمية من مجموعة واسعة من الخلفيات والخبرات، والذين سيشاركون في حوارات معمقة حول قطاع التمويل المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحدث توجهات القطاع والتطورات التي تشمل الأسواق المالية والخدمات المصرفية العالمية.



ويمكن لأعضاء المجتمع المالي الإقليمي والدولي والمهتمين اليوم، تسجيل رغبتهم لحضور فعاليات "أسبوع أبوظبي المالي" من خلال تسجيل بياناتهم في الصفحة الرسمية لأسبوع أبوظبي المالي.