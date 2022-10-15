«خوذة ذكية» تعمل بالأوامر الصوتية لإدارة الأعمال.. «وروبوت» للأعمال الصناعية

شهدت فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2022»، الذي اختتم أعماله أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي عدداً من الابتكارات التقنية التي تطرح في أسواق الدولة والمنطقة عبر منصات المعرض.

ومن أبرز التقنيات التي رصدتها «الإمارات اليوم»: «روبوت ذكي» مخصص لأعمال المصانع وبما يتيح توفير الوقت والجهد في أعمال التصنيع وتقفيل المنتجات، إضافة لإمكانية استخدامه لأغراض إعادة التدوير والمناولة للقطع الصغيرة.

وطرحت شركة «امبليوكون» خوذة ذكية تعمل عبر الأوامر الصوتية لإدارة الأعمال عن بُعد والوصول عبر الخوذة لما يشبه عرض سطح المكتب، وإرسال وتلقي الرسائل عبر التحكم بالخوذة المتصلة بالانترنت، إضافة إلى إمكانية التواصل مع الموظفين والعمال بالمواقع، وإمكانية التقاط الصورة وإرسالها، وبما يتيح إدارة الأعمال من خلال ارتداء الخوذة التي تمثل العمل عبر مكتب متنقل افتراضي مدمج يعمل بالأوامر الصوتية لمن يرتديها.

وطرحت شركة «تحالف» عبر منصتها في «جيتكس» سيارة ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، وتتيح عدداً من المهام التي يتم برمجتها، من أبرزها مراقبة مشكلات الطرق للتدخل المبكر لمنع المشكلات ومراقبة سلوك قيادة السيارات، ورصد مخالفات المواقف بشكل آلي، مع إمكانية التعرف إلى هويات الأفراد عبر كاميرات السيارة، ورصد أي مشكلات تحدث على الطرق سواء بين أفراد أو حتى من خلال السيارات.