«اتصالات من &e» تعزّز منظومة المدينة الذكية والآمنة

قال النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات من &e»، عبدالله إبراهيم الأحمد، إن الشركة تواصل العمل على تعزيز منظومة المدينة الذكية والآمنة من خلال رقمنة الخدمات وتحويل أساليب وأنماط العمليات والخدمات في الجهات الحكومية والشركات والمنازل لتتوافق مع توجهات ومتطلبات التحول الرقمي الذي تقوده تقنيات شبكة الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول السحابية وغيرها من التقنيات.

وأكد الأحمد في لقاء صحافي على هامش معرض «جيتكس غلوبال» الذي اختتم فعالياته في دبي أمس، حرص الشركة على تزويد العملاء بحلول المنزل الذكي الشاملة وأنظمة الحماية المتكاملة التي ترتقي بأنماط الحياة والأمان للأفراد والمجتمعات.

وأشار إلى أن جناح «اتصالات» في المعرض اشتمل على مجموعة واسعة من الحلول المدعمة بشبكة الجيل الخامس وتقنية الذكاء الاصطناعي لتعريف الزوّار بدور هذه التقنيات في دعم الأعمال والتنبؤ بالحالات الطارئة وتحويلها إلى متخذي القرار للاستفادة منها واتخاذ القرارات الصحيحة بمستوى رقمي متكامل.

وأوضح الأحمد، أن الشركة تتيح تطبيق المنزل الذكي للهواتف المحمولة والذي يربط مختلف الأجهزة الذكية في المنزل، ونظام «حصنتك»، ونظام الحماية الأمنية في المنزل، بمنصة واحدة يسهل التحكم فيها من خلال الهاتف المتحرك وتسهم في تمكين عوامل الخصوصية والأمان على مدار الساعة لضمان راحة البال للمستخدمين. وعرضت الشركة في جناحها بـ«جيتكس 2022» نظام الحماية الأمنية في المنزل الذكي والذي يتألف من الكاميرات الخارجية، ومستشعرات الأبواب والنوافذ، وجهاز التسجيل الصوتي، وتطبيق الهاتف المحمول.

وتم تصميم النظام لتوفير الحماية الأمنية للفلل السكنية في دولة الإمارات، حيث يتم متابعة النظام من قبل خبراء الأمن على مدار الساعة، وهو مرتبط بالجهات الأمنية لتوفير الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

وقدم جناح «اتصالات» نظاماً شاملاً للمنزل الذكي يشمل مجموعة متكاملة من الأجهزة الذكية مثل أقفال الأبواب الذكية، والإضاءة الذكية، ومنظم الحرارة الذكي، والمفاتيح الكهربائية الذكية، والمستشعرات الذكية للأبواب والنوافذ، ترتبط جميعها بمنصة واحدة وتطبيق للهاتف المتحرك لتوفير تجربة سلسة ومريحة تتميز بسهولة التحكم من قبل المستخدمين.

وتضمن جناح الشركة عرضاً لنظام «حصنتك» الذكي لتوضيح آلية عمل الجهاز من خلال مجموعة من الأجهزة تشمل لوحة التحكم، ومستشعر الحريق، ومستشعر الحرارة وغيرها، لتعريف زوّار المعرض بكيفية ربط جهاز الإنذار بمركز الأوامر لنظام «حصنتك» والدفاع المدني على مدار الساعة لضمان الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

ونجحت «اتصالات» في تركيب ما يزيد على 425 ألف جهاز استشعار للحرائق ضمن برنامج «حصنتك»، وبأكثر من 37 ألف مشترك من الفلل السكنية لتأمين أعلى سبل الوقاية والحماية.

«حصنتك للمنازل»

أكد النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات من &e»، عبدالله إبراهيم الأحمد، أن إطلاق القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية و«اتصالات من &e»، تطبيق منظومة «حصنتك للمنازل» للهواتف المحمولة، يسهم في تعزيز أمن وسلامة الأفراد والممتلكات عبر تسهيل التحكم بالمنظومة.