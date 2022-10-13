منصة «ميدتشينز» لتداول الأصول الرقمية تعلن في جيتكس نمو أعمالها 300%

أكد المواطن محمد الهاشمي الشريك المؤسس لمنصة «ميدتشينز» على أن المنصة لتداول الأصول الرقمية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تعطي الأولية لتطوير إمكاناتها التقنية حيث تتيح لعملائها التواصل الدائم والمستمر لاجراء تداولاتهم، وقال في تصريحات على هامش جيتكس دلوبال حيث تشار المنصة بجناح لاستقبال عملائها والتعريق بمنتجاتها، أن المعرض العالمي يشكل فرصة جيدة لعرض الخدمات المالية، والتعريف بمنصاتها التي تسهل معاملات القطاع المالي ، مشيراً إلى أن المنصة استغلت المعرض للتعريف بأبرز خدماتها المتوفرة على تطبيقها الذكي ، الذي طورته ولتتيح للأفراد العاملين مع المنصة التعامل مباشرة وإمكانية التداول السريع من خلال الـ .Mobile App – Web.

وأشار الهاشمي الى أن «ميدتشينز»، وهي إحدى الشركات في Hub71، تعمل وفق الإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وتدعم المنصة عمليات التداول، عبر سلاسل «بيتكوين» و«إيثيريوم» و«لايتكوين» و«بيتكوين كاش»، وتعدّ المنصة الأولى المنظمة في دولة الإمارات ، التي أتاحت إجراء عملية تداول عبر جميع أصولها الرقمية من سبتمبر2021. وتشكّل الأصول الرقمية المدرجة حالياً للتداول في منصة «ميدتشينز»، ما يزيد على 65 % من القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة.

وقال الهاشمي لدينا عملاء من الشركات والافراد، ونتعامل مع 7 بنوك محلية ودولية ، وأنشانا المنصة في عام 2015، ولكن بدانا التداول الفعلي والعملي في سبتمبر 2021، وكانت مع بداية توجهات الدولة بالاهتمام بالعملات الرقمية والمشتقات، وخلال العام الماذي كان لدينا استثمار جيد، ولان العمل تحت الرقابة فان الموثوقية في المنصة عالية، وأشار الى ان المنصة تعمل في تداول الدولار والدرهم،

وأشار الهاشمي الى نسبة النمو خلال الفترة الماضية وقال : نمت أعمال الشركة بنسبة 300%، ونعمل على توسيع قاعدة العملاء حاليا بالتركيز على فئات عمرية معينة من خلال التوعية والبحث والتطوير المستمروهو مايتيحه لنا التواجد في جيتكس.