"مونتي موبايل" تطرح مزايا مبتكرة لتعزيز كفاءة خدمة المتعاملين

أعلنت شركة مونتي موبايل، المزود العالمي لحلول الاتصالات، خلال مشاركتهم في معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال 2022، عن إطلاق ميزات جديدة ومبتكرة لتطوير منصة التواصل الخاصة بها والتي تُطرَح لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستدعم الميزات الجديدة التحسينات الخلفية لتمكين التحول الكامل للتواصل الرقمي، وتمكين الشركات من زيادة كفاءة خدمة العملاء وتوفير تجربة تفاعلية وشخصيّة مدمجة مباشرة في نقاط التواصل التسويقية للعلامات التجارية.

فتحت سقف واحد، تمنح منصة التواصل هذه المؤسسات إمكانية إدارة اتصالات العملاء بطريقة أكثر سلاسة وكفاءة عبر أكثر من 20 قناة، ضمن منصة واحدة قائمة على السحابة، مما يؤدي إلى تسريع الاتصال في الوقت الفعلي لأكثر من 60 مليون مستخدم حول العالم. حيث أسفرت دراسة مونتي موبايل لأكثر من 135000 حملة تم إطلاقها في عام 2021 عن أكثر من 610 مليون رسالة - أي أن المنصة ستوفر أداءً فائقًا بتكاليف أقل، مما يتيح تدفق المعلومات بقنوات الاتصال ويؤدي إلى تحسين النتائج والإيرادات الجديدة. وقد أبلغت عينة من المستخدمين عن زيادة بنسبة 300٪ في عائد الاستثمار وزيادة بنسبة 55٪ في الكفاءة والإنتاجية، مما يدل على امكانيات هذه المنصة.

وبهذه المناسبة صرح حسن منصور، الرئيس التنفيذي لشركة مونتي موبايل: "من خلال تطبيق هذه الميزات الجديدة، ستمنح منصتنا تجربة أكثر انسيابية لعملائنا مع ضمان نجاح الاتصال، مما يؤدي إلى ارتفاع بنسبة التواصل مع عملائهم. كما تساعدهم منصة الرسائل الحوارية هذه على تحويل اتصالاتهم مع عملائهم رقميًا من خلال الاستفادة من القنوات والميزات المتطورة عبر المنتجات والحلول التي نقدمها."

وأشار إلى أن الشركات التي تستخدم منصة مونتي موبايل قد نجحت بتحقيق زيادة بمعدل 9.5٪ في الدخل السنوي، مقارنة بمعدل زيادة 3.4٪ للشركات التي لا تستخدم المنصة، لافتًا إلى أن الإصدار المحدث يتيح ميزات جديدة، حيث يمكن للعملاء التسوق والدفع عبر الدردشة فقط عن طريق الاشتراك بـخاصية الدمج التي تتميّز بها منصة مونتي للتواصل واستخدامها"

وتدعم منصة التواصل الخاصة بمونتي موبايل جميع تطبيقات الدردشة والمراسلة الرئيسية، مثل: واتساب، فيس بوك ماسنجر، آبل تشات، تليغرام، انستغرام، تويتر، فايبر بزنس، لاين، إلى جانب القنوات الأخرى بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وبرنامج "شات بوت" المخصص لمحاكاة المحادثات البشرية بدون كود القائمة على الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي بسهولة من قبل مستخدمي النظام الأساسي. كما يمكن للشركات الاستفادة من خدمات القيمة المضافة مثل: مكالمات الفيديو وإدارة الوكلاء ومركز الاتصال ومركز التطبيقات حيث يمكنهم دمج تطبيقات متعددة على النظام الأساسي مثل سايلز فورس، و دايناميكس 365، وكيو-، وتيكينغ إنغ، وزين ديسك، وتيمز، ويو تيوب، و توكوبيديا، و بلاي ستور، وسكايب.