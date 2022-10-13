«أبوظبي الوطنية للتأمين» تزوّد شركات وموظفي «جافزا» بخدمات التأمين الصحي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن دخولها في شراكة مع المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، لتزويد مجتمعها من الشركات والموظفين بخدمات التأمين الصحي، والتأمين على الممتلكات بأسعار حصرية.

ووفقاً لبيان صدر أمس، ستزود «أبوظبي الوطنية للتأمين»، بموجب اتفاقية وقّعها كل من الرئيس التنفيذي للشركة، أحمد إدريس، والمدير التنفيذي للعمليات - المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد - الإمارات»، أحمد الحداد، أسعاراً حصرية لحلول ومنتجات التأمين الصحي والتأمين على الممتلكات لمتعاملي «جافزا».

وسيستفيد مجتمع أعمال «جافزا» من خدمات التسجيل فائقة السهولة عبر الإنترنت لإصدار وثائق التأمين الصحي، دون الحاجة إلى تقديم استمارات طلب فردية أو تقارير طبية عن الحالات الصحية السابقة. وتشمل الخدمات الأخرى استضافة عدد من المبادرات والبرامج الصحية، مع إنشاء عيادة طبية متخصصة في المنطقة الحرة تتيح لمراجعيها الحصول على الاستشارات الطبية عن بعد.

وفي ما يتعلق بخدمات التأمين على الممتلكات، ستوفر «أبوظبي الوطنية للتأمين» أسعاراً حصرية للتغطيات التأمينية المخصصة للممتلكات ومحتويات المكاتب، وتأمين مسؤولية الطرف الثالث، إضافة إلى التعويضات المخصصة للعمالة.

وأكد المدير التنفيذي للعمليات - المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد - الإمارات»، أحمد الحداد، التزام «دي بي ورلد» بتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة للشركات وشركاء الأعمال الذين يسهمون بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

وقال: «تضمن لنا شراكتنا مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، حصول المتعاملين لدينا من الشركات والقوى العاملة لديها على خدمات التأمين الصحي من قبل أحد أفضل مزوّدي خدمات التأمين في دولة الإمارات، والتمتع بالرعاية الطبية في أرقى المرافق الصحية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أحمد إدريس: «يمثل توفير هذه الخدمات والمزايا الاستثنائية للشركات العاملة في واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم، إنجازاً نوعياً جديداً في مسيرة أعمال الشركة، وستشكل خدماتنا وعروضنا الحصرية لخطط التأمين الصحي والتأمين على الممتلكات لمجتمع أعمال (جافزا) إضافة مهمة إلى مجموعة الخدمات المميزة التي توفرها المنطقة الحرة لمتعامليها من الشركات العالمية المتزايدة باستمرار». يشار إلى أن المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي تُعتبر أحد أكبر المراكز التجارية العالمية، تحتضن ما يزيد على 9000 شركة، منها 100 من قائمة «فورتشن» لأفضل 500 شركة.