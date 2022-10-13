«طيران الإمارات» تستأنف تشغيل «العملاقة» إلى طوكيو 15 نوفمبر

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن رفع السعة المقعدية إلى اليابان بتشغيل طائرتها «A380» (العملاقة) إلى مطار «طوكيو ناريتا»، اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل، وذلك لتلبية الارتفاع في الحجوزات من وإلى بوابتيها في اليابان، ناريتا وأوساكا.

وأشارت الناقلة، في بيان، إلى أن هذا التطور، يأتي بعد إعلان الحكومة اليابانية، الشهر الماضي، تخفيف قيود الدخول، حيث ألغت سقف الوصول اليومي، وأوقفت متطلبات اختبار «كوفيد-19» وبروتوكولات الحجر الصحي للسفر الداخلي.

وتغادر رحلة شركة طيران الإمارات «ئي كيه 318» دبي في الساعة 2:40 صباحاً، وتصل إلى مطار ناريتا الدولي في الساعة 5:35 مساءً.

أما رحلة العودة «ئي كيه 319»، فتقلع من ناريتا في الساعة 11:30 ليلاً، وتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 4:50 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من طوكيو ودبي).

وتؤكد إعادة «طيران الإمارات» تشغيل طائرتها «A380» إلى مطار ناريتا الدولي، التزام الناقلة القوي نحو قطاع السياحة والسفر في اليابان.

وتهدف الناقلة، من خلال توفير سعة مقعدية أكبر، إلى تلبية الطلب المتنامي على السفر من وإلى اليابان، وكذلك توفير مرونة وخيارات للمسافرين على خدمتها اليومية إلى أوساكا «ئي كيه 316 وئي كيه 317»، التي تعمل بطائرة «بوينغ 777-300ER».

يذكر أن «طيران الإمارات»، تحتفل هذا العام بمرور عقدين من العمليات الناجحة إلى مطار أوساكا كانساي الدولي، حيث أصبحت في عام 2002 أول ناقلة توفر ربطاً جوياً بين اليابان ومنطقة الخليج العربي.

ويستطيع المسافرون إلى اليابان من 60 دولة بغرض السياحة، السفر دون تأشيرة ومن دون متطلبات الجولات المنظمة.