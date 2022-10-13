«إينوك» تفتتح محطة خدمة مستقبلية في «مدينة إكسبو دبي»

أعلنت مجموعة «إينوك» عن افتتاح محطة الخدمة المستقبلية التابعة لها، لتستقبل المتعاملين في «مدينة إكسبو دبي»، في خطوة ترسّخ إرث الاستدامة الذي وضعه الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، وتنسجم مع خطط المجموعة الرامية إلى الاستمرار في التنمية الاقتصادية، وتعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات، مع استعدادها للمرحلة المقبلة من النمو.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيف حميد الفلاسي: «يسعدنا الإعلان عن افتتاح محطة الخدمة المستقبلية المصممة بأسلوب مبتكر لاستقبال المتعاملين في (مدينة اكسبو دبي)، حتى تشكّل امتداداً للإرث المستدام الذي رسّخه هذا الحدث العالمي».

وأضاف: «منذ الكشف عنها، نجحت محطة الخدمة في تلبية الاحتياجات اللوجستية لأسطول مركبات (إكسبو 2020 دبي) قبل وخلال انعقاد الحدث. ومع استقبال (مدينة إكسبو دبي) للسكان والشركات، فإننا نسعى إلى الاستمرار بتلبية احتياجات التزوّد بالوقود، والتسوّق بكل سهولة للمتعاملين في هذه المنطقة»، مؤكداً أن محطة الخدمة المستقبلية تنسجم مع الأهداف البيئية التي حددتها المدينة، ما يمثّل دلالةً على التزام «إينوك» العميق بتحقيق أرقى مستويات الاستدامة.

ووفقاً لبيان «إينوك»، فقد استوحت محطة الخدمة تصميمها من التراث الغني لدولة الإمارات، متمثلاً في شكل شجرة الغاف التي تجسدّ رمزاً وطنياً، فيما شيّد هيكل المحطة باستخدام 43 ألف متر مربع من ألياف الكربون (تعادل 37 طناً).

بدوره، صُمم الهيكل باستخدام 133 إطاراً على شكل أوراق شجرة الغاف، وتتوسطها مادة «إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين» المبتكرة والمقاومة للتآكل، وجرت إضاءتها بأكثر من 3800 ضوء بتقنية الإنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء «LED».

وضمن موقع «إكسبو» الممتد على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة، تبلغ مساحة المحطة 5841.87 متراً مربعاً، وتستفيد من تقنيات توليد الطاقة المتجددة عبر 283 لوحاً للطاقة الشمسية لتوليد 143 ميغاواط/ساعة من الطاقة الشمسية، إضافة إلى توربينات رياح بطول 25 متراً لتوليد 12.7 ميغاواط/ساعة من طاقة الرياح سنوياً.