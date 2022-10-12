"يودرايف" تتعاون مع مركز دبي التجاري لإطلاق "محطات يودرايف"

أعلنت يودرايف، منصة مشاركة السيارات عند الطلب وتأجيرها بالدقيقة، اليوم عن إطلاق منصة محطات يودرايف، أول محطة حصرية لتأجير السيارات في العالم. تم إطلاق المنصة الحصرية بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، ون سنترال، وفندق ايبيس ون سنترال بهدف توفير وتسهيل التنقل حصرياً لمستخدمي المنصة في منطقة المركز.

تضمن محطات يودرايف توفر السيارات حصرياً للمستخدمين عند الطلب، وتُعد هذه المحطات عبارة عن سياج جغرافي تم دمجه في تكنولوجيا يودرايف المبتكرة ولا يمكن الوصول إليها إلا للمستخدمين في مناطق محددة.

ويمكن استلام السيارات من أي من محطات يودرايف وإعادتها إلى أي من المحطات المعتمدة. كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من الإخطارات والتسعيرات المخصصة لهم وفرصة اختيار السيارة المفضلة مما يشكل نقلة نوعية تهدف إلى تسهيل عمليات سوق تأجير السيارات وإضفاء عنصر الراحة عليها لتصبح ملاءمة للمقيمين والسياح الباحثين عن حل تنقل سلس ومرن.

تم إطلاق محطتين من "محطات يودرايف" في مركز دبي التجاري العالمي، واحدة بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي، وأخرى بالقرب من مركز ون سنترال للأعمال، وتغطي بشكل استراتيجي متطلبات كل من السكان والزوار والموظفين في منطقة المركز.

تتواءم هذه الميزة الجديدة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً المقبلة ومع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، والتي حددت مخططاً للتنمية الحضرية المستدامة في دبي لتعزيز جودة الحياة.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في توفير وسائل تنقل مستدامة ومرنة، وهو ما تسعى يودرايف إلى تحقيقه بإطلاق محطات يودرايف، حيث شهدت منصات مشاركة السيارات نمواً هائلاً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. ويشير تقرير (KMPG) إلى أن ما يقارب من 50٪ من مالكي السيارات اليوم لا يتطلعون إلى امتلاك سيارة بحلول عام 2025، كما تفيد أبحاث شركة (ResearchAndMarket) أن 4 من كل 10 رحلات بالسيارات ستتم عبر تطبيقات مشاركة السيارات.

وبمناسبة هذه الاتفاقية، قال أحمد جامع، مدير أول بإدارة الحركة المرورية والمواصلات في مركز دبي التجاري العالمي: "يزور آلاف المهنيين والمقيمين وسائحي الأعمال والسياح منطقة مركز دبي التجاري العالمي يومياً باعتباره مركزاً تجارياً وسكنياً يقع في قلب المدينة. ولكون المركز موطناً لعدد من المعارض والفعاليات المرموقة في البلاد ولما يشهده من إقبال كبير على مدار العام، ستساهم هذا الشراكة مع يودرايف في تبسيط وتسهيل التنقل وتعزيز جهودنا الرامية لتوفير حلول مبتكرة وفعالة لضمان تجربة قيادة سلسة للجميع في منطقة المركز."

ومن جهته، علق نيكولاس واتسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يودرايف، على الإطلاق قائلاً: "نهدف من إطلاق محطات يودرايف إلى تقديم خدماتنا لسوق لم يشهد تقديم منتج أصلي ومبتكر من قبل. عمل فريق يودرايف عن كثب على تقييم التركيبة السكانية للمنطقة، وبناءً على ذلك طوّر الفريق آلية فريدة من نوعها عالمياً وبأسعار معقولة ومريحة للتنقل، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى السيارات التي يختارونها على الفور تقريباً. تسجل يودرايف حتى الآن حوالي 800 رحلة أسبوعياً في منطقة مركز دبي التجاري العالمي. ننظر إلى إطلاقنا الأولي هنا على أنه استثمار في نمو وتطوير دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بطرح حلول مستقبلية تقدم تجارب رائعة وتنقل لمجتمعاتنا."

وبمناسبة الإطلاق علق أنوب دوندو، المدير العام لمجموعة فنادق ايبيس ون سنترال، قائلاً: "نحن نتفق مع فلسفة Udrive بأن التنقل حق من حقوق الإنسان. مع هذا المنتج الأول من نوعه، ندعم توافر المركبات وتوفير تجربة سلسة للتنقل في دبي. يسعدنا تعزيز النمو نحو مدينة ذكية ومتصلة مع تقليل عدد السيارات على طرقنا وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للمواطنين والمقيمين والزوار".